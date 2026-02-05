Худший матч Билялова в сезоне: «Ак Барс» уходит на паузу, получив разгром от «Трактора»

«Ак Барс» потерпел разгромное поражение от «Трактора» в матче регулярного чемпионата КХЛ (0:4). Казанцы продлили свою серию без побед до трех игр. О причинах сокрушительного фиаско «Ак Барса» в Челябинске – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

Третье поражение «Ак Барса» подряд обеспечивает комфортное пребывание «Авангарду» на второй строчке «Востока»

«Ак Барс» отыграл заключительный матч перед паузой на Матч Звезд КХЛ. Выездная серия казанцев завершалась игрой в Челябинске против «Трактора». Результат вышел неутешительным – 0:4 в пользу уральцев. Если во встречах против «Салавата Юлаева» (3:4 ОТ) и «Сибири» (2:3 по булл.) Анвар Гатиятулин еще мог сетовать на элемент какой-то неудачи, невезения, то вчерашний коллапс с «Трактором» вышел абсолютно справедливым и безапелляционным.

«Ак Барс» проиграл, что называется, по делу. Казанцы были хуже в движении, организации атак. Каждый подход к воротам Сергея Мыльникова давался казанским хоккеистам с трудом. Не подсобило «Ак Барсу» в том числе и большинство. Несколько попыток в формате 5 на 4 «барсы» разыграли совершенно безыдейно и с минимальной угрозой обороне «Трактора».

«Не самый удачный матч, как и эта пятиматчевая серия после Дальнего Востока. По игре… Наверное, нет смысла говорить, что не забиваем с отличных позиций в хорошо созданных моментах. Это наши проблемы. Очень кстати будет эта пауза – нужно перезагрузить головы.

В целом нужно смотреть на игру. Наверное, какого-то общего преимущества при счёте 4:0 нет. Аналитику сейчас не скажу, мы будем изучать. Но в моментах мы принимали неправильные решения, что приводило к контратакам соперника. В некоторыми из них соперник воспользовался» – резюмировал итог встречи Анвар Гатиятулин.

Билялов вчистую проиграл вратарскую дуэль Сергею Мыльникову

Тимуру Билялову не свойственно проводить откровенно провальные матчи в регулярном чемпионате. Как правило, нестабильность у голкипера отчетливо проявляется именно в играх плей-офф. Однако вчера вратарь «Ак Барса» вчистую проиграл дуэль своему коллеге по цеху – Сергею Мыльникову.

Голкипер челябинцев отразил все 29 бросков по своим воротам, завершив встречу со 100% надежностью. Билялов же отбил лишь 21 бросок из 25. Процент за матч соответственно низкий – всего 84%.

Причем, как минимум, две из четырех шайб лежат непосредственно на совести Билялова. В первом голе Дронова голкипер «Ак Барса» сначала неудачно вышел из ворот, а при броске не смог занять правильную позицию, чтобы четко среагировать. Третья шайба «Трактора» в исполнении Михаила Горюнов-Рольгизера тоже была не особо сложной. Тимура Билялова подвела несвоевременная реакция на не самый сильный бросок нападающего челябинцев при выходе один в ноль.

По факту, голкипер «Ак Барса» не мог выручить лишь в моменте с голом Кравцова, когда Ливо идеально выдал форварду «Трактору» шайбу на пустые ворота. Даже в четвертом голе у Билялова были шансы подтащить команду, но надо отдать должное Горюнову-Рольгизеру, плотный бросок у него тоже удался. Кстати, молодой нападающий «Трактора» оформил вчера для себя первый дубль в КХЛ.

Подобные крайне неудачные матчи подрывают авторитет Билялова перед предстоящими переговорами с «Ак Барсом» по новому контракту. В конце мая у голкипера истекает соглашение с казанским клубом. По данным нескольких источников, Тимур Билялов не хочет сильно терять в деньгах и рассчитывает получить от «Ак Барса» выгодные условия по новому контракту. Но пойдет ли на уступки руководство «барсов», если основной голкипер команды будет выдавать столь провальные игры в плей-офф Кубка Гагарина?

Неприятные воспоминания в памяти Анвара Гатиятулина

По окончании матча с «Трактором» Анвару Гатиятулину задали на пресс-конференции вопрос – живы ли у него воспоминания от выступления «Ак Барса» в прошлом году после окончания паузы на Матч Звезд КХЛ.

Если вкратце, к началу февраля казанский клуб шел на втором месте Восточной конференции. Однако на фоне печальных результатов в заключительной части регулярного чемпионата «Ак Барс» спустился аж на пятую строчку.

В этом году казанцы вряд ли окажутся вне тройки, слишком большой есть задел по очкам от отстающего «Автомобилиста». Однако с перспективами ворваться в топ-2 по итогам регулярки «Ак Барс» может прощаться – «Авангард» набрал сумасшедший ход, и уже сейчас опережает казанский клуб в таблице «Востока», имея три матча в запасе.

Обычно в последние два месяца регулярки команды КХЛ стараются прибавить, набрать оптимальную форму для успешного выступления в плей-офф. «Ак Барс» в 2025 году февральско-мартовскими матчами, напротив, ее растерял. Сейчас в голове Анвара Гатиятулина наверняка кроются мысли – как не допустить прошлогодних ошибок. Ведь, вылета в первом или втором раунде руководство «Ак Барса» тренеру этот раз скорее всего не простит.

«У нас есть опыт, есть план, по которому будем готовиться. В мое отсутствие пройдёт только одна тренировка, поэтому есть время и восстановиться, и подготовиться» – заявил Анвар Гатиятулин, отвечая на вопрос о паузе на Матч Звезд КХЛ.