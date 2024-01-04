Худрук нескольких команд КВН Агафонов умер в 40 лет

Скончался автор и художественный руководитель ряда команд КВН Станислав Агафонов. Ему было 40 лет. О его смерти рассказал гендиректор Московского госцирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.

«Умер Станислав Агафонов. Один из самых титулованных авторов и художественных руководителей сразу нескольких команд КВН , в том числе «Сборной Большого Московского цирка», — говорится в сообщении в его телеграм-канале.

При этом Запашный не сообщил причину смерти автора.

Помимо «Сборной Большого Московского цирка», Агафонов работал с командами «Союз», «Театр уральского зрителя», «Байкал» и рядом других. Кроме того, он являлся худруком команды «Раисы».