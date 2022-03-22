Худрук московского театра «Балет» Вячеслав Гордеев дает мастер-классы в Казани

Художественный руководитель Московского областного государственного академического театра «Русский балет», народный артист СССР Вячеслав Гордеев дает мастер-классы для профессиональных танцовщиков. Творческие встречи проходят в рамках Международного культурного проекта «Нуреевские сезоны».

«Вячеслав Михайлович в рамках проекта продолжает эстафету, взяв за основу отношение Нуреева к молодым балетным талантам. В рамках этих встреч он дает лучшее, что передал ему Рудольф и что он приобрел сам за годы своей службы театру», – рассказала на пресс-конференции, посвященной форуму, руководитель международного культурного проекта «Нуреевские сезоны» Альфия Чеботарева.

Она рассказала, что уже была проведена встреча Вячеслава Гордеева со студентами казанского Государственного института культуры. Также планируется встреча с артистами балетной труппы Татарского академического театра оперы и балеты имени Джалиля.