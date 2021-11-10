Худрук оркестра Центра современной музыки Анна Гулишамбарова стала народным артистом РТ

Пресс-служба Министерства культуры РТ

Художественному руководителю и дирижеру оркестра Центра современной музыки Софии Губайдулиной Анне Гулишамбаровой за «значительный вклад в развитие музыкального искусства» присвоили почетное звание «Народный артист Республики Татарстан».

«Я испытываю радость от получения этого звания, а также благодарность руководству Татарстана за признание моих заслуг. Однако самая главная награда для артиста — это внимание зрителя к его творчеству», — отметила Анна Гулишамбарова в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ».

В 2000 году Анна Гулишамбарова окончила Казанскую консерваторию по классу скрипки. В 2003 году она получила приглашение в ансамбль «Новая музыка» на должность художественного руководителя и дирижера.

Во время учебы в консерватории на факультете оперно-симфонического дирижирования Анна Гулишамбарова была ассистентом своего педагога Фуата Мансурова, выступая с Государственным симфоническим оркестром Республики Татарстан, симфоническим оркестром Самарской государственной филармонии и Ульяновским симфоническим оркестром «Губернаторский».

Анна Гулишамбарова дирижировала на концертах стипендиатов программы «Новые имена» Государственного симфонического оркестра РТ. В 2013 году она оказалась удостоена почетного звания «Заслуженный артист Республики Татарстан».