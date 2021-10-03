Худрук Буинского театра Раиль Садриев: «Я один из самых счастливых людей на земле»

Руководитель Буинского драмтеатра Раиль Садриев в интервью ИА «Татар-информ» рассказал, почему живет в деревне, для чего ему тысячи книг, и спрогнозировал, чем закончится для цивилизации кризис, вызванный коронавирусом.

Раиль Садриев: «Я живу по интуиции. Здесь мне хорошо, здесь есть гармония»

Фото: ©Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

«У меня всегда раскрыты 4-5 книг, читаю параллельно»

— Обычно из деревень люди стараются уезжать, а вы обосновались в селе. Мечтали жить деревенской жизнью?

— Тому, кто рос в деревне, очень сложно вывести ее из себя. Я живу по интуиции. Здесь мне хорошо, здесь есть гармония.

Я живу в доме, в котором сам вырос. Немного его перестроил под себя. Сделал отдельную комнату, множество книжных полок. У меня три с половиной тысячи книг. В доме баня, в саду кедровая баня, сейчас вот делаю бассейн. Там тоже вдоль стен будут книги. В доме много деталей, каждая дает энергию. Каждая вещь привезена откуда-нибудь. Вот это из Хакасии, это с Алтая, а вот это привез из Ташкента... Я собираю всё — камни с гор, со дна рек, даже мох.

Жизнь пролетает быстро. Такое ощущение, что в сутках уже не 24 часа, а меньше. Мы торопимся, бежим куда-то, даже состариться не успеваем. В этом году мне исполняется 55 лет.

У одного мудреца спросили: «Вы верите в Бога?» Он сказал: «Нет». Ему: «Как же так, вы ведь все время говорите о Боге?» Он ответил: «Я Бога знаю». Мне кажется, что неправильно говорить «верю в Бога». Я его каждый день открываю, смысл бытия все время пополняется. Мы маленькое отражение Бога.

— А вы? Верите в Бога?

— Конечно, но ни к какой религии себя не отношу. Я рос в исламских традициях, большинство его канонов я принимаю. Ни один пророк не придумывал религию. Они просто все разъясняли людям. Те, кто понимал их по-своему, создали религию, которая на самом деле заключает людей в определенную форму, рамки.

Бог в моем представлении — это огромный океан, а люди в нем — капли воды. Мы все частицы Всевышнего, его клеточки. Богатый ты или бедный — перед Богом все равны.

«Книги везу обычно из Москвы или Питера. Некоторые читаю еще в пути» Фото: ©Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

— Для чего вы собираете книги? 3,5 тысячи — целая библиотека...

— Недавно из Питера привез книги, если скажу, на какую сумму, очень удивишься. Книги везу обычно из Москвы или Питера. Некоторые читаю еще в пути, а какие-то здесь, раскрываю сразу 4-5 книг и читаю параллельно. Даже в туалет иду с книгой. Вот такой я человек.

Не все получается прочитать, конечно. Когда в магазине выбираю книгу, смотрю в трех местах — начало, середина и конец. У некоторых успеваю прочитать всего несколько страниц, перескакиваю на другую, третью книгу.

— У вас очень большой дом. Долго строили?

— Я строил его потихоньку. Не за один год. Уже пять лет, как начал, все еще строю. Садом заниматься — катастрофа! Я уехал на гастроли в Хакасию, жена на отдых. Приехали — все высохло. В саду мы возимся вместе с женой. Это мне интересно как хобби. Я один из самых счастливых людей на земле.

Я люблю свой родной край. Я забочусь о его истории, будущем. Для меня деревня — место силы, света.

Сейчас вот делаем ремонт в театре, работы много. В 2007 году здание было построено на скорую руку, теперь вот рушится. А когда будет новое — не знаем, только надеемся. А ведь надо жить сегодня. Все делаем своими силами.

У меня в сутках 25 часов. Я не из диванных критиков, которые находят себе удовольствие, ругая все подряд.

— Раиль абый, какой вы отец? Требовательный?

— Да, я вообще требовательный человек. Консерватор. Люблю порядок.

«Сейчас вот делаем ремонт в театре, работы много. В 2007 году здание было построено на скорую руку, теперь вот рушится. А когда будет новое — не знаем, только надеемся» Фото: ИА «Татар-информ»

«У обоих были мысли о разводе»

Тут в разговор включается супруга Раиля Садриева — Эльмира ханум:

— Раиль эмоциональный, вспыльчивый. Я немного спокойнее. Вообще я далекий от сцены человек. У нас разные характеры, мы очень разные. Поэтому и уживаемся вместе. Мы с ним одного года рождения, Раиль на три месяца меня младше.

Раиль вспыхивает, а я успокаиваю его. Он очень талантливый, а во мне идей много. А по молодости были и ссоры, просто чем старше возраст, тем лучше друг друга понимаешь, вы уже на одной волне. К театру отношение у меня неоднозначное, потому что Раиль все свое время отдавал театру. Его все время нет дома — то на работе, то на гастролях. А я человек больше домашний. Иногда, оставшись одна, ловила себя на мысли, что хотелось бы рядом человека надежного, который будет опорой в жизни.

Свекровь, уже покойная, говорила: «Ты не переживай, станет старше — вернется в семью». В смысле — больше времени начнет проводить с семьей. В какой-то момент от гастролей тоже устаешь, и возраст уже немаленький...

Были разные ситуации. У Раиля был бизнес, был момент, когда его партнер «кинул», оставил одного...

«Артист не принадлежит семье. Раиль тоже в своих интервью театр называет свой второй семьей. Со своей «семьей» он уезжает на гастроли. Я ревную» Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

— Как вы сумели пройти через такие испытания?

— Я человек терпеливый, сдержанный. Не знаю, что такое любовь, наверное, это химия. А сейчас у нас в семье преобладают гармония, уважение к друг другу. Не скрою, мы оба в какой-то момент задумывались о разводе. Но я думала о своем будущем — не хотелось остаться одной в уже немолодом возрасте, и ребенок не должен расти в неполной семье. А на месте Раиля не могла себе представить никого другого. Я не стала предаваться эмоциям. И сейчас понимаю, что это было правильное решение.

Артист не принадлежит семье. Раиль тоже в своих интервью театр называет свой второй семьей. Со своей «семьей» он уезжает на гастроли. Я ревную. Там ведь есть разные — и красивые, стройные. Раиль тоже меня ревнует.

— Зная о его характере, все равно пошли за него замуж?

— Я не знала. Мы не успели хорошо узнать друг друга. Он был бизнесменом, учителем. Преподавал философию. Раиль, наверное, от природы артист. Но не домосед. Это только сейчас он может побыть дома, книжки почитать. Наконец, через 33 года такой момент наступил. В этом году 33 года, как мы поженились!

Бессонные ночи, слезы, ссоры со временем забываются, ты прощаешь это всё. Назад в прошлое не хочется возвращаться. Это уже жизненный опыт.

С Раилем познакомились в райкоме комсомола. Он был секретарем райкома. Я тогда окончила институт и начала работать в школе в Альметьевске, но заболела мама, и я вернулась в Буинск. Места в школе не нашлось, я устроилась инструктором в комсомольской организации.

Я любила краситься. Раиль мне говорит: «Девушка, как же много на вас штукатурки!» Я вся покраснела. Думаю, какой-то деревенский парень с неприятным голосом делает мне такое замечание. «Хам!» — сказала ему и развернулась, ушла. Но то, что Раиль деревенский, я узнала позже. Он всегда следил за собой, одевался опрятно.

«Бог в моем представлении — это огромный океан, а люди в нем — капли воды. Мы все частицы Всевышнего, его клеточки» Фото: © Абдул Фархан /ИА «Татар-информ»

Потом он меня пригласил на свой спектакль, они с самодеятельными актерами поставили пьесу Туфана Миннуллина. А потом позвал вместе встречать Новый год. В конце 1987 года стали встречаться, в мае 1988-го поженились. Меня никто особо не спрашивал, хочу я замуж или нет. Наверное, все было уже предрешено на небесах. Нам обоим было по 21 году. Мне сказали, что будет тяжело, но я по молодости никого не слушала.

Я никогда не думала, что буду жить в деревне. Сначала мы жили в Буинске, там у нас трехкомнатная квартира.

«Будто только сейчас начинаю жить»

Восемь лет у нас не было детей. Сыну в этом году исполняется 25 лет. Для меня он до сих пор ребенок. Когда он уехал в Казань учиться, я тоже поехала за ним, устроилась в лицей учительницей. Казань для меня город чужой. Там никто никому не нужен, все утром уходят на работу, вечером возвращаются. В гости ходить не принято. И я обратно вернулась сюда. Мне в деревне жить хорошо, я получаю удовольствие от такой жизни. Условия не хуже, чем в городе.

«Я живу в доме, в котором сам вырос. Немного его перестроил под себя» Фото: ©Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

— Как справляетесь с домашними делами? Дом большой...

— На работе у меня не такой плотный график, всего три часа в день. 32 года преподавала русский язык и литературу, сейчас занимаюсь бизнесом в образовательной сфере. Школу вспоминаю как страшный сон. А дома я не часто убираюсь, раз в неделю — и просто поддерживаешь порядок, чистоту. У нас есть теплица, зимний сад. Раиль весной загорается, сажает разное. А осенью убирать приходится мне. А я не человек земли. Я больше люблю поливать, полоть...

У меня есть сестра-близнец, Эльвира. Мы родились семимесячными, весом чуть больше килограмма. Мама кормила нас пипеткой через нос. Все думали, что мы умрем. Старались как можно скорее дать нам имена, назвали Фаридой и Фаузией.

Рассказывают, как наша бабушка на улице подметала, и ее соседки спрашивают: «Ну как, растут малышки?» А бабушка: «Ой, растут, уже улыбаться начали», а сама пальцем показывает на кладбище, мол, через пару дней проводят... Потом, когда мы приезжали к бабушке, нам всегда говорили: «А, это те девочки, которые умирали?» Когда мы выжили, папа заново нам дал имена — назвал Эльвирой и Эльмирой.

Папа умер в 45 лет, а мама — в 54 года. Оба от тяжелой болезни. Раньше пятидесятилетнюю маму считала чуть ли не бабушкой, теперь и самой скоро 55 лет. Обернусь назад — будто и не жила. Кажется, я только сейчас начинаю жить...

«Я живу в истинно татарской среде, думаю по-татарски, говорю по-татарски» Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

«Идет третья мировая война, имя ей — ковид»

— Хоть и живу в деревне, ритм жизни у меня совсем не деревенский, — присоединяется к разговору Раиль Садриев. — Я живу в истинно татарской среде, думаю по-татарски, говорю по-татарски. Сын вот собирается жениться. Фарит был директором смены «Сэлэт» в Бугульме, спортсмен. Женится на татарке.

Хочется, чтобы в семье продолжались традиции. Чтобы и внуки знали родной язык, общались на нем. Мир изменчив, сохранить в нем татарский язык трудно. Но я живу с надеждой, что наступят большие перемены и татарский язык вновь воспрянет, будет ренессанс.

— История повторяется?

— Да, но заранее все предугадать невозможно. У меня есть интуиция. Думаю, что через пару лет человеку будет комфортнее в деревне, а не в городе. Жить своим хозяйством, питаясь выращенным на своем огороде урожаем.

В мире идет финансовый кризис. Ковид — это разновидность войны. Скажу лучше так: «Идет третья мировая война и имя ей — ковид». Она идет без атомного оружия, потому что если его применить, зачинщикам этой войны не будет выгоды. Жертв много, их все больше. У войны есть своя причина. Любая война дает толчок развитию цивилизации на 50-60 лет вперед.

Из этой войны мы выйдем с поредевшими рядами, очистившись. Вот теперь скажут: «Раиль поддерживает слова финансовых глобалистов». Нет, я против них. У них денег много, а у Вселенной свои законы и они победят.

«Видимо, в прошлой жизни я был гончаром... Коллекционирую горшки из разных стран, немного рисую, леплю скульптуры из пластилина» Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

«Главная болезнь человека — от невежества»

— Что будет дальше с человечеством, как считаете?

— За следующие пять-шесть лет мир сильно изменится. Будет период подъема. Не говорю, что все переберутся в деревни. К примеру, городские жители еду покупают в магазине. Наступит день, весь рынок перевернется с ног на голову. Исчезнут ненужные банки, структуры. Наступит хаос, но он будет управляемый. Если исчезнут «Магниты» и «Пятерочки», что будет делать миллионный мегаполис?

Почему мы выжили в 1990 году? У четверти населения были дачи. Была сильная связь с селом, а сейчас в деревне люди не остаются. Дезориентированное население иногда впадает в депрессию.

«Почему мы выжили в 1990 году? У четверти населения были дачи» Фото: ©Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

Почему ковид побеждает человека? Потому что нет иммунитета. Иммунитет зависит от деятельности мозга. Сейчас идет информационная война: «Есть вирус ковид, он может вас убить». Человек постоянно слышит это, он теряет надежду, он всегда в состоянии тревожности. Но если он будет верить в себя, надеяться, то он будет жить.

Болезни возникают, когда внутренний мир человека не соответствует его внешнему миру. Главная болезнь человека — это его невежество. 98 процентов населения такие. Говорят — «у него нет мозгов». Тело человека — сложный организм из созданной этим миром материи. Организм как гигантский завод. Человеческий мозг только принимает мысль, как телевизор или ретранслятор. Мысль рождается не в мозге человека, а в другом месте — в его душе.

Говорят, мысль материальна. Я согласен только отчасти. Думаю, что мысль не может быть материальной. Мысли рождаются каждую секунду, если бы они были материальны, наступил бы хаос. Вот намерение — материально. Ты начинаешь жить с какой-то целью, веришь в нее. Мысль, намерение обладают большой силой.

В хозяйстве Садриевых три десятка кур Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

«Квантовую физику полюбил недавно»

"Для меня самая большая наука — метафизика, квантовая физика, рассказывает о себе Раиль Садриев в ходе небольшой экскурсии по дому. — Видимо, в прошлой жизни я был гончаром... Коллекционирую горшки из разных стран, немного рисую, леплю скульптуры из пластилина".

В хозяйстве Садриевых три десятка кур, в огороде они выращивают картофель, свеклу, морковь, лук, помидоры и огурцы.

«Помидоры поливаю не чаще чем раз в десять дней. Помидоры у нас созрели уже 17 мая. А огурцы ели на день рождения театра 24 марта, из теплицы зимнего сада. Помидоры подкармливаю биологическими удобрениями. Я против химии. Даже в школе химию не любил. Я гуманитарий. А метафизику и квантовую физику полюбил недавно», — говорит он.

«Обычно в одной руке у меня дубовый веник, в другой — березовый, между ними — полынь» Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

В углу сада — кедровая баня. «Обычно в одной руке у меня дубовый веник, в другой — березовый, между ними — полынь. Купанием в ледяной воде увлекаюсь с 1995 года. Мне сказали, что детей не будет, а как начал моржевать, на следующий год у нас родился сын. Мне помогло. Из горячей бани ныряю в холодную воду или в снег», — поделился Раиль Садриев.

Справка: Раиль Садриев — художественный руководитель и директор Буинского государственного драматического театра, заслуженный артист РТ (2008), народный артист РТ (2018), лауреат премии имени Дамира Сиразиева. Родился 14 октября 1966 года в селе Адав-Тулумбаево Буинского района ТАССР. Окончил исторический факультет КГУ.

В 1993-1998 годах — учитель, предприниматель, оказывал спонсорскую помощь ТГАТ им. Г. Камала. В 1998-2002 годах — преподаватель философии в филиалах Московского государственного социально-гуманитарного университета в Буинске и Тетюшах. В 2002-2007 годах — главный режиссер Буинского народного театра. С 30 марта 2007 года — художественный руководитель и директор Буинского государственного драматического театра.

Автор: Зиля Мубаракшина, www.intertat.tatar, перевод