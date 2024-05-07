Худрук балета театра Джалиля о перипетиях деда: «Засыпало землей у телеграфного столба»

В преддверии Дня Победы художественный руководитель балета Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, заслуженный артист России и Республики Татарстан Владимир Яковлев поддержал акцию «Мой Герой — моя семья». Он рассказал «Татар-информу» о своих родственниках, оказавшихся в жестких обстоятельствах Великой Отечественной войны.

«Мой дедушка по материнской линии Сергей Иванович Воробьев воевал, начиная еще с Гражданской войны (1918 – 1922 – прим. Т-и). У него была своя лошадь, и он ушел на войну вместе с ней. Воевал вместе с Кочубеем – одним из военных руководителей на Кубани. Потом деда взяли в плен белогвардейцы. Однажды пришел наряд белогвардейцев в поезд проверять, кто едет, нет ли там красноармейцев. Сергею Ивановичу помогли тогда скрыться гражданские родственники: завязали его в мешок, как будто это картошка, а потом, проезжая мимом поля, выбросили в мешке из вагона. Так он спасся.

Во время Великой Отечественной войны его тоже призвали в армию. Был случай, когда рядом с ним взорвался снаряд и его засыпало. Он остался жив благодаря тому, что упал возле телеграфного столба: столб треснул, образовав опору и пространство под насыпавшейся сверху землей, дед смог дышать под завалом. А потом сослуживцы его откопали. Мужчина прошел всю войну, встретив Победу в Берлине. После войны его оставили дослуживать в Берлине. Герой был очень хорошим сапожником, тачал обувь – возможно, в связи с этим навыком его оставили в Германии. Позже он смог вернуться домой, в город Новошахтинск – город недалеко от Ростова-на-Дону», – поделился семейной историей собеседник.

Владимир Яковлев уточнил, что Сергей Иванович Воробьев ушел из жизни, когда будущий худрук балета оперного театра Казани был еще шестилетним ребенком. О военных перипетиях деда Яковлев знает по рассказам бабушки и мамы.

«Второго дедушку, по отцовской линии, я видел только один раз. Он жил в Луганске. Звали его Иван. Мне было лет 15, когда мы приехали с родителями, чтобы познакомиться с ним. О прошлой жизни мы с ним не разговаривали, хотя, конечно, он тоже воевал», – рассказал Владимир Яковлев.

Он подчеркнул, что для российского человека День Победы – дата, которая определяет сущность человеческого восприятия. Человек с русской в широком смысле душой, по его мнению, не может воспринимать этот день иначе как «торжество всего нашего народа, как победу над злом».

«Для меня это святой праздник. Мы всегда отмечаем его в семейном кругу. Я всегда стараюсь смотреть военные парады в День Победы – это вызывает чувство гордости за Россию, за российскую армию. Когда я был молодым, мне казалось, что Великая Отечественная война – это последняя война. Что люди после такой войны будут не в состоянии когда-нибудь не то что возродить какие-то военные действия, но даже думать об этом. Потому что столько человеческих жертв, столько страданий… Конечно, я слежу за событиями, которые сейчас происходят на Украине, очень переживаю за наших воинов. И думаю, что же они так медленно двигаются: быстрее бы разрешить эту ужасную проблему – возрождение фашизма. Хорошо, что сейчас на телевидении много программ, посвященных Великой Отечественной войне, быту наших людей в тылу. Патриотическое воспитание крайне необходимо. Возрождение чувства российского патриотизма крайне важно, я поддерживаю эту линию нашего государства», – подчеркнул Яковлев.

«Мой Герой — моя семья» — онлайн-флешмоб, приуроченный к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который запустили в Татарстане. Жители республики делятся историями военных лет о героях своих семей в соцсетях. Публикации размещаются затем в СМИ. Акция является дополнением к популярному «Бессмертному полку».

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцам нужно опубликовать посты, посвященные своим родственникам — участникам Великой Отечественной войны (как фронтовикам, так и труженикам тыла). Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.