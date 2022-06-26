Художников-видеографов РТ приглашают поучаствовать в конкурсе с призом в 1 млн рублей

Татарстанских художников-видеографов приглашают поучаствовать во всероссийском конкурсе современного медиаискусства «Страна света». Главный денежный приз составляет 1 млн рублей, сообщает в телеграм-канале Президентского фонда культурных инициатив.

«Команды получат шанс признаться в любви к своему городу, показать талант и мастерство миллионной аудитории <...> Работы финалистов станут частью мультимедийного шоу на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, которое состоится в декабре», — отмечается в сообщении.

Конкурс проводится в три этапа, первые два пройдут дистанционно: шансы конкурсантов на выход в финал оценят экспертный совет и авторитетное жюри. На одном из фасадов архитектурного ансамбля Дворцовой площади можно будет увидеть работы художников и проголосовать за понравившуюся на сайте конкурса.

Проект был отмечен грантом Президентского фонда культурных инициатив на сумму более 42 млн рублей. Указ о создании фонда, направленного на поддержку проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий, Президент России Владимир Путин подписал в мае 2021 года.