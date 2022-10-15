Художники в Челнах приступили к реставрации мозаичных фигур Ильдара Ханова

Команда художников из Набережных Челнов приступила к реставрации скульптур Ильдара Ханова на бульваре Энтузиастов. В этом году планируется обновить девять фигур композиции «Пробуждение», пишут «Челнинские известия».

Под руководством народного художника Татарстана и заслуженного художника России Владимира Акимова ремонт скульптур проводят члены Союза художников РТ Лейсан Валиуллина, Гульнара Никитина, Вероника Семенова и Лилия Сафина.

Лейсан Валиуллина рассказала, что работы начинаются каждый день в 7 часов утра. К реставрации приступили после отключения фонтанов. Художники очистили всю смальту по всей поверхности фигур — сначала кислотой, а затем металлической щеткой, чтобы добиться яркости. Стекло долгое время находилось в воде, и раньше его не чистили так тщательно. Для мастеров подобная реставрация стала первым таким опытом.

Вероника Семенова добавила, что было заказано 200 килограммов смальты разных оттенков: небесно-синего, голубого, бирюзового, белого, желтого, прозрачного (и переливающегося), бордового. Но этого не хватило. Для реставрации нужно очень много и кусочков смальты, и раствора.

Реставрационные работы такого характера проводятся в сухую погоду при плюсовой температуре, чтобы схватился раствор, на который прикрепляются кусочки смальты. Поэтому у художников остается очень мало времени.