Художники Татарстана подарят Муслюмово 40 картин, созданных на пленэре-симпозиуме

Фото: © Ралина Салимова/ «Татар-информ»

Около 40 картин получит Муслюмовский район в дар от художников Татарстана — участников этнопленэра-симпозиума Союза художников РТ. Об этом на открытии мероприятия рассказал член творческого объединения Мударис Мингазов. Он выразил надежду, что эти работы станут основой для новой картинной галереи.

По его словам, большое внимание будет уделено качеству работ. «Волнение сильное, потому что художники здесь еще не были. С нетерпением ждем момента, когда приступим к работе. Муслюмово — гордость Татарстана, мы уже влюблены в этот край», — сказал Мингазов.

Заместитель главы Муслюмовского района Азат Ахметзянов подчеркнул, что проведение такого симпозиума — их первый опыт.

«Такого мероприятия еще не было в Муслюмово. Большое спасибо Мударису Мингазову, Всемирному конгрессу татар, главе района за то, что пригласили художников», — сказал он.

По его словам, мастер-классы в рамках этнопленэра-симпозиума дадут большой опыт ученикам Детской школы искусств. «Художники в своих работах раскроют всю красоту природы нашего района. Наши дети на их примере смогут почерпнуть многое для своего творчества», — выразил уверенность Азат Ахметзянов.

Член Союза художников России и Татарстана Рауза Латыпова-Иванова отметила, что Муслюмово развивается и процветает. «Я здесь была еще студенткой. Тогда райцентр можно было назвать деревней. А сейчас Муслюмово настолько изменилось, можно даже позавидовать. Будет грешно не оправдать ваши надежды. Я верю, что мы создадим картины, которыми вы сможете гордиться», — сказала она.

Симпозиум Союза художников Татарстана продлится до 3 марта. В нем примут участие около 40 творцов. Большинство из них уже находятся в Муслюмово.