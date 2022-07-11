Художники из России, Азербайджана и Узбекистана приехали на арт-симпозиум в Елабугу

Фото: Елабужский государственный музей-заповедник

Сегодня в Елабужском музее-заповеднике стартовал ХVII Международный арт-симпозиум по современному искусству на тему «Симфония труда». Принять участие в нем приехали 35 художников из России, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.

В этом году симпозиум приурочен к Году культурного наследия, объявленному Президентом РФ Владимиром Путиным, и посвящен художественной интерпретации национальных традиций разных народов мира сквозь призму творчества.

Среди участников – заслуженные художники и деятели искусства республик и России в целом, в том числе – Чулпан Билалова, Салават Гилязетдинов, Вагиз Шайхетдинов, Рафаэль Кадыров из Башкортостана, Ильнур Сиразиев и Илья Максимов из Татарстана и многие другие.

«Художники всегда надевают на открытие итоговой выставки национальные наряды, это очень красиво», — поделилась с «Татар-информом» пресс-секретарь информационно-издательского отдела музея-заповедника Евгения Поликарпова.

В программе симпозиума запланированы мастер-классы по горячей эмали и росписи по дереву, создание коллективного арт-объекта, экскурсии по Елабуге и музеям.

«По итогам симпозиума, как и всегда, будет организована выставка работ художников. Она откроется 19 июля в Музее современного этноискусства. Все работы, созданные на симпозиуме, будут переданы в фонды Елабужского государственного музея-заповедника и войдут в Музейный фонд Российской Федерации», — отметила собеседница агентства.

Продлится арт-симпозиум до 20 июля.

За последние 16 лет музей-заповедник провел 28 этно-арт-проектов, в которых приняли участие 1024 художника из 32 стран. Они создали более 1700 произведений, среди которых живописные, графические работы, изделия декоративно-прикладного искусства, скульптура.