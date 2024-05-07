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Культура 7 мая 2024 18:03

Художники, работавшие над созданием «Джон Уик 4», представят работу на фестивале НУР

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Художники, работавшие над созданием «Джон Уик 4», представят работу на фестивале НУР
Пресс-служба фестиваля НУР

На четвертом фестивале медиаискусства НУР, который пройдет в конце мая в Казани, будет представлена работа необычного творческого дуэта художников из Франции и Японии под названием NONOTAK.

Художник-визуалист Ноэми Шипфер и архитектор-музыкант Таками Накамото уже с 2011 года занимаются аудиовизуальными инсталляциями и перформансами, объединяя свет, звук и пространство.

Работы художников были представлены на персональных выставках в Каннах. А также Шипфер и Накамото были задействованы в продакшне вышедшего в прошлом году художественного фильма «Джок Уик 4» с Киану Ривзом в главной роли. Они подготовили сет дизайн для фильма.

В Казани на фестивале медиаискусства НУР дуэт представит масштабную аудиовизуальную инсталляцию Volume. Это одна из крупнейших работ дуэта, созданная изначально для фестиваля Day For Night, проходившем в Хьюстоне, но адаптированная для показа на казанском фестивале.

«Строительные леса, источники света и звука создадут особое пространство внутри пространства, захватывающее внимание с первых секунд», – обещают организаторы фестиваля.

#медиа #современное искусство
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