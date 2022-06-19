Художники отреставрировали мозаичное панно на фасаде ДОСААФ в Челнах

В Набережных Челнах отреставрировали мозаичный ансамбль на учреждении Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту. Мозаичному панно 35 лет, за это время оно не подвергалось реконструкции и со временем утратило первоначальный облик. О реставрации сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью.

Один из авторов мозаики — народный художник Татарстана, заслуженный художник России Владимир Акимов — был на личном приеме у мэра Автограда Наиля Магдеева. После встречи было решено восстановить городскую достопримечательность. На реставрацию ушло десять дней. Накануне проект презентовали главе города.

«„Гордость за прошлое — уверенность в будущем!“. Тут хорошее название, оно касается не только ДОСААФа, но нашего города в целом. Я думаю, нам есть чем гордиться. Во времена строительства КАМАЗа художники того времени делали всё для того, чтобы определенные типовые архитектурные решения как-то оживить. Я думаю, что эти элементы вносят определенную ноту в улучшение архитектурного облика», — поделился Магдеев.

Авторами мозаики являются три челнинсих художника — Виктор Анютин, Владимир Акимов, Юрий Свинин. Но восстановлением полотна занимались только два художника — Свинин недавно скончался. В ходе работ был задействован и автокран. На мозаике изображен объемный коленчатый вал с поршнями, где указаны имена авторов.

Наиль Магдеев обсудил с художниками и другие объекты для реставрации: на очереди бульвар Энтузиастов, необходимы определенные технические решения. «Нам сначала нужно добиться того, чтобы конструкция подверглась капитальному ремонту, а потом уже навести красоту. Источники для восстановления всех этих мозаичных ансамблей мы найдем: или городские средства, или средства спонсоров мы привлечем. Самая главная наша задача — восстановить всё, что удалось сохранить», — подчеркнул мэр.