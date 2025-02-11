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Культура 11 февраля 2025 14:59

Художники-наивисты Казани к 115-летию памяти Анри Руссо готовят выставку в Ратуше

В Казанской Ратуше 14 февраля откроется выставка «Наив навсегда», приуроченная к 115-летию со дня смерти прославленного французского художника, одного из самых известных в мире представителей наивного искусства (примитивизма) Анри Руссо.

«Существуют «святые» наивного искусства – Анри Руссо, Иван Генералич, Нико Пиросмани <…> Мы отслеживаем даты их рождения и смерти, чтобы проводить тематические выставки художников-наивистов в Казани. В прошлом году в мае было 180 лет со дня рождения Анри Руссо, в этом в сентябре – 115 лет со дня его смерти. Мы решили провести очередную выставку посередине между этих двух дат», – рассказал «Татар-информу» известный казанский художник Альфрид Шаймарданов.

В одном из залов Казанской Ратуши будут представлены работы Сергея Максимова, Андрея Осипова, Виктора Тимофеева, Рашида Тухватуллина, Гульнары Шакировой, Альберта Шиабиева и самого Альфрида Шаймарданова. Всего порядка сорока работ.

Подобные сборные выставки произведений в стиле наив Союз художников Татарстана проводит раз в два года. Предыдущие проходили в Музее Горького и Шаляпина, в Доме дружбы народов Татарстана.

«Большинство художников думают, что достаточно написать картину. На самом деле это процентов пятнадцать того, что должен сделать художник. Надо общаться со СМИ, чтобы они были в курсе, что в городе есть талантливые художники, которые известны не только в Татарстане, но и за его пределами. Поэтому я и занимаюсь тем, что активно организую выставки коллег по кисти и по жанру», – сказал Шаймарданов.

Вход на выставку свободный. Предполагается, что работать она будет не менее месяца.

#открытие выставки #Казанская Ратуша #художники татарстана #художники #альфрид шаймарданов
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