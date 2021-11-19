Художники Казани представили свои работы на открытии VI международного Кутуй-феста

Двадцать две картины представили художники Казани на новой межрегиональной выставке «Татарстан многоязычный», посвященной Году родных языков и национального единства в Татарстане. Выставка проходит в рамках VI международного Кутуй-феста, проводимого Союзом писателей РТ в онлайн-формате. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила председатель Казанского отделения Профессионального союза художников СНГ Лада Аюдаг.

«Выставка в этом году проводится в формате онлайн из-за введения ограничений по Covid-19. В ней принимают участие 12 художников, они представили картины в разнообразных техниках — на холсте маслом, на бумаге акварелью и другими техниками, лоскутное шитье. Выставка подводит итоги Года родных языков», — рассказала агентству Лада Аюдаг.

Свои работы выставили Асхат Макраев и Светлана Тимофеева, которые знакомят зрителя и с родной Казанью, и с ее жителями, а также стараются запечатлеть дружбу представителей различных народов Татарстана. Так, на большом полотне Макраевой «Праздники, которые нас объединяют» изображены люди, относящиеся к разным этносам, живущим в республике.

Лада Аюдаг представила две работы из цикла «Подиум времени» — «Юность Сююмбике» и «Гостья». Эти картины словно на машине времени перемещают зрителя к историческим истокам многоязычия республики.

Стилизация татарского костюма на картине художницы-модельера Дины Лебедевой напоминает о значении национальной идентичности в одежде, а натюрморт с украшениями периода Кубрат-хана Дании Гайнетдиновой — о ее роли при выборе аксессуаров.

Графические воспоминания Натана Солодухи о Свияжске и Волге дают понять, что именно берега великой реки объединили людей разных национальностей. Художницы Ирина Краснова-Волгина, Марина Абрамова, мастера авторского печворка (лоскутная техника) Татьяна Гнездилова и Вероника Музафарова также запечатлели в своих работах Казань, Свияжск и Болгар.

Одним из любопытных моментов виртуальной экспозиции стали картины художницы из Ижевска Надии Голощаповой. Эмоциональные портреты легенд татарской культуры Мусы Джалиля и Сары Садыковой сменяются изображениями яркой природы родного Поволжья и населяющих его людей.

Художники представили свои работы для зрителей под национальные песни в исполнении популярного вокального дуэта «Бэхет» в составе Сании Ибрагимовой и Сергея Крайнова.