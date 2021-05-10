Художники Казани передадут в дар 26 принт-картин Дому национальностей Санкт-Петербурга

11 мая в Доме национальностей Санкт-Петербурга состоится открытие выставки Казанского отделения Профессионального союза художников СНГ «На просторах Татарстана». Экспозиция включает 26 принт-картин от 21 художника, передаваемых в дар Санкт-Петербургскому Дому национальностей для дальнейшего использования на фестивалях национальностей и других мероприятиях. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в местном отделении ПСХ СНГ.

Выставка посвящена исполнившемуся в 2020 году столетнему юбилею ТАССР и является итоговой по трем ранее прошедшим выставкам Казанского отделения.

В нынешнюю выставку включены принты работ Международного арт-проекта «Татарстанские святыни», посвященного Булгару и Свияжску. Выставки этого проекта прошли в Казани и Париже — в Российском духовном культурном православном центре в марте 2019 года с дарением картин-подлинников парижскому центру. Картины третьей выставки были представлены в Доме Дружбы народов Республики Татарстан в ноябре 2020 года.

«На работах художников запечатлены исторические места Татарстана — на принтах можно будет увидеть Казанский Кремль, Чертово городище Елабуги, Святого Христофора из Свияжска, а также виды Болгара. Один из самых объемных принтов к 100-летию ТАССР — работа четы художников Светланы Тимофеевой и Асхата Макраева, на котором изображены сто знаменитых лиц Татарстана начиная с дореволюционного времени. Здесь запечатлены лица и политиков, и ученых деятелей, и представителей духовенства и культуры. Мастера печворка Татьяна Гнездилова и Вероника Музафарова представят принт печворка „Колодец Габдрахмана“ в Болгаре», — рассказала агентству председатель Казанского отделения ПСХ СНГ и куратор выставки Лада Аюдаг.

Среди авторов-художников также можно будет увидеть работы члена Союза дизайнеров России Ирины Красновой-Волгиной, Гульчачак Ахметсалиховой, Павла Тимофеева, Людмилы Симоновой, Тимура Хайруллина (Бенинга), Ляли Асадуллиной из Уфы, Надии Голощаповой из Ижевска и многих других.

Также для презентации выставки подготовлен документальный фильм «Взгляд художника. К 100-летию ТАССР», где мастера кисти рассказывают о своих картинах, местах и достопримечательностях родного Татарстана, вдохновивших на создание произведений.

Открытие выставки запланировано на шесть часов вечера.