Художники из России, Армении и Беларуси соберутся на фестивале «Астра» в Казани

Международный фестиваль иллюстрации «Астра» пройдет в Казани 27 и 28 августа 2022 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Событие объединит молодых художников-иллюстраторов из регионов РФ и зарубежья, а также книгоиздателей, искусствоведов, писателей. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

«Фестиваль призван стать мобильной и актуальной формой репрезентации современной иллюстрации и творческой мастерской для молодых художников», – говорится в сообщении.

Мероприятие проходит в два этапа: заочно – с 27 апреля по 10 июня прошел конкурс среди иллюстраторов, очно – 27 и 28 августа на площадке культурного центра «Московский».

Были поданы заявки от 188 иллюстраторов из разных регионов России и других стран: Армении, Беларуси, Великобритании, Италии, Эстонии. Жюри определило победителей среди участников фестиваля в номинациях «Лучшая книжная иллюстрация», «Лучший иллюстрированный материал в СМИ», «Лучшая коммерческая иллюстрация», «Лучший авторский проект».

Помимо этого, на основании выставленных экспертами баллов, был составлен лонг-лист из 44 участников – их работы все желающие смогут увидеть с 27 августа по 31 октября в бальном зале КЦ «Московский». Имена победителей конкурса будут оглашены на очном этапе фестиваля, победителей ждет денежное вознаграждение.

В программе фестиваля выставка иллюстрации, мастер-классы, встречи с известными художниками и лекции специалистов, круглый стол с участием искусствоведов.

К окончанию фестиваля планируется запуск официального сайта мероприятия, где участники, вошедшие в лонг-лист, смогут представить свои портфолио и выставить свои работы на продажу.