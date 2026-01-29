Художник Татарстана Ильяс Айдаров в год своего 70-летия представит выставку в Казани

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

В апреле в казанской галерее «Дом Art» откроется персональная выставка народного художника Татарстана, члена Российской академии художеств Ильяса Айдарова. Экспозиция станет ключевым событием в рамках празднования 70-летнего юбилея мастера. Об этом сообщает Пресс-служба Полномочного представительства Республики Татарстан в РФ.

Казанский художник, проживающий в Москве, получил поздравления от руководства республики. Его в мастерской поздравил заместитель Полпреда РТ в РФ Фаннур Гарифуллин, а по телефону — заместитель Премьер-министра РТ Равиль Ахметшин.

Ильяс Айдаров, лауреат Государственной премии РТ имени Габдуллы Тукая (2013), значительную часть своего творчества посвящает исторической тематике. По его словам, будучи профессиональным архитектором по образованию, он создаёт серию «Казань и казанцы», изображая старинные особняки города и их исторических владельцев. Другой важной темой для художника является история татарского народа и Булгара.

Отдельное место в творчестве Айдарова занимает серия работ «Специальная военная операция». Как пояснил художник, импульсом к её созданию послужили сцены проводов мобилизованных у военкомата рядом с его мастерской. Десятки этих картин через Полпредство РТ были переданы военным медицинским и командным учреждениям. За эту деятельность Фаннур Гарифуллин вручил юбиляру памятную медаль «Волонтер СВО».

Работы Ильяса Айдарова, выполненные в различных техниках — от живописи до графики, — находятся в частных коллекциях в России и за рубежом.