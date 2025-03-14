«Художник от бога»: презентовали книгу про татарского живописца Байназара Альменова

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня, 14 марта в ГК «Ногай» в Казани прошла презентация книги «Байназар Альменов», посвященной известному художнику-графику и заслуженному художнику ТАССР Байназару Альменову (1909-1976). Ее автором является искусствовед и старший научный сотрудник ГМИИ РТ Ольга Улемнова. Книга-альбом выпущена в Татарском книжном издательстве.

«Сегодня, в первую очередь, не просто презентация, а день памяти Байназара Альменова. Он оставил для нас огромное наследие в виде книжных иллюстраций. Тот самый Шурале рисовал именно Альменов», - говорит заместитель главного редактора Татарского книжного издательства Венера Шамсутдинова.

Презентация книги-альбома началась с приветственного слова и комментариев зам главного редактора Татарского книжного издательства Венеры Шамсутдиновой о значимости Байназара Альменова для татарского художественного искусства.

Улемнова, говоря о создании данного произведения и о своей работе над биографической книгой, сказала, что раскрывала Альменова с разных сторон: и как человека, и как художника.

Книга содержит главы, где рассказывается начальный этап жизни Байназара Альменова, его военные годы, начало творческого пути художника. В книге присутствует огромное количество воспоминаний от родственников и друзей живописца, иллюстраций и картин.

На презентации биографии выступила дочь художника и преподаватель высшей категории ДХШ №3 Инга Альменова. Она поблагодарила автора и искусствоведа Ольгу Улемнову за «особую информативность книги и одновременную душевность, иллюстративность».

Инга поделилась приятными воспоминаниями о своем отце и его работе в казанской типографии, вместе с этим были показаны редкие фотографии Байназара Альменова, его близких, семьи и друзей.

«Дедушка мой был кузнецом, папа родился в Оренбургской губернии. Он с детства мечтал иллюстрировать, рисовать. Папа в детстве любил вокруг дома ходить, бродил в лесах. Ему везде мерещились су анасы и Шурале», — тепло рассказывает об отце Инга Альменова.

Улемнова также рассказала о большом прорыве в татарском обществе в конце 19 века.

«Татарское общество стало прогрессировать с завершением 19 столетия. Сам Габдулла Тукай считал, что должны появляться и художники среди татар. Полноценно они начали появляться после революции, когда произошло отделение религии от государства. Байназар Мустафьевич владел разными жанрами, использовал различные материалы и техники. В его работах можно увидеть и уголь, и тушь, и акварель», — поясняет Улемнова.

Еще на презентации показали фильм об истории Татарского книжного издательства, где работал Байназар Альменов. В завершении встречи прошла автограф-сессия.

Дарья Агеева