Художник Мингазов призвал сохранять татарский язык через творческие встречи

Народный художник Татарстана Мударис Мингазов считает, что сохранение родного языка необходимо для передачи национальной культуры следующим поколениям. Для этого он вместе с артистами и поэтами проводит выставки и творческие встречи в татарских деревнях и школах.

Об этом художник рассказал в программе «7 дней плюс» на ТНВ.

Мингазов признался, что переживает из-за сокращения преподавания родного языка в образовательных учреждениях и того, что дети все реже читают литературу на татарском. По его наблюдениям, даже в татарских деревнях молодое поколение нередко общается только на русском языке.

«Нет, нет. Без родного языка это уже не то… Допустим, если даже художник не знает родной язык, это уже много он потерял. Сколько богатства в языке Тукая! Это нюансы слов, это палитра слов. Это богатство слов, это драгоценность народная», – подчеркнул он.

Одним из способов приобщить детей к национальной культуре Мингазов назвал выездные мероприятия. Вместе с татарскими артистами и поэтами он приезжает в сельские школы, где организует выставки и концерты. По словам художника, такие встречи знакомят детей с татарским искусством и живой речью.

«Поэтому мы тоже работаем в этом плане», – отметил Мингазов.

В ближайшее время творческая команда планирует посетить деревню Байлангяр рядом с Кукмором. Для жителей подготовят выставку и концерт с участием художника и артистов. Мингазов также рассказал, что теперь не только показывает картины, но и читает к ним стихи.