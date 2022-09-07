Художник из Пензы создаст арт-объект восточной девушки на многоэтажке Альметьевска

Уличный художник из Пензы Никита Erendaj работает над муралом восточной девушки на многоэтажном доме Альметьевска по проспекту Строителей, 68.

«Никита приехал в Альметьевск достаточно давно, в середине августа. У него сложная техника исполнения, которая насыщена маленькими деталями и орнаментальной вязью. Он уже завершил первую половину мурала и перешел ко второй. Вдохновленный ренессансной живописью, он рисует портрет девушки, смотрящей на пейзаж с заходящей луной и восходящим солнцем», — сообщила «Татар-информу» куратор паблик-арт-программы «Сказки о золотых яблоках» Анна Ветошкина.

Мурал художника называется «Ожидание» — смены плохого времени на хорошее, ночи на день. Работа является своеобразной метафорой сменяемости времени и жизненных периодов — за невзгодами и трудностями всегда наступают умиротворение и гармония.

«Концепция ожидания заинтересовала художника, и он решил попробовать через визуальный язык передать это чувство», — отметила собеседница агентства.

«Каждый человек живет мечтами, надеждами, ожиданиями. Все мы чего-то ждем — завтрашнего дня, примирения с друзьями или соседями по дому, ждем, когда взойдет солнце и рассеется ночь», — считает сам художник.

Никита проделал большую работу: перед приездом в Альметьевск он изучил литературу о татарском орнаменте, что легло в основу его росписи, а также антропологический отчет, который готовили представители паблик-арт-программы «Сказки о золотых яблоках» совместно с учеными-антропологами. «Он приехал хорошо осведомленный о том месте, куда он едет, и о той культуре, с которой ему предстоит соприкоснуться. И это сильно повлияло на облик изображения», — поделилась Анна Ветошкина.

Никита Erendaj — уличный художник из Пензы. Он является участником арт-резиденции «Глобальная художественная галерея» (Бельгия), выставки «Современное искусство России» (Астрахань), персональной выставки на телеканале «Россия 1» (Пенза), коллективной выставки картинной галереи имени Савицкого (Пенза). В своих работах Никита уделяет особое внимание лицам людей — крупномасштабные портреты, объединенные геометрическим узором, встраиваются как в смысловой, так и в пространственный контекст места, где работает художник.

«Сказки о золотых яблоках» — пятилетняя паблик-арт-программа, реализуемая Институтом исследования стрит-арта и бюро «Новь» по инициативе компании «Татнефть» в городе Альметьевске. Проект представляет собой эпос об истории нефтяного региона и его жителях, перенесенный на городские стены и соединенный общим велосипедным маршрутом, осуществляется при участии группы приглашенных экспертов и художников из разных стран.