Художник из Набережных Челнов Виктор Анютин везет в Казань юбилейную выставку

Фото предоставлено Музеем ИЗО РТ

Художник-живописец и проектировщик-монументалист, имеющий звание народного в Республике Татарстан, Виктор Анютин везет в Казань из Набережных Челнов свою юбилейную выставку. Она будет называться «Здравствуй, зритель!» и откроется 12 сентября в Казанском Кремле, в Национальной художественной галерее «Хазинэ» Музея ИЗО Татарстана.

Значительная часть из 90 картин выставки, возможно, удивит зрителей тем, что представляет собой квадратное, а не прямоугольное полотно. В этой фигуре художник видит гармонию.

А еще Виктор Анютин не работает с натуры. Его картины, посвященные послевоенным воспоминаниям из детства и фронтовым рассказам участников Великой Отечественной войны, а также произведения о жизни российской деревни, в том числе работы, похожие на стилистику импрессионистов или созданные в нынешнем году, написаны благодаря воображению, памяти и миниатюрным заметкам-рисункам в альбомах.

«Я реалист, и жизнь вокруг меня и есть моя натура», – пояснил «Татар-информу» свой творческий принцип художник.

С Набережными Челнами, отметим, Виктор Анютин тесно связан не всю жизнь, однако большую часть – почти полвека. Но родился он в деревне Рязанской области. Художественное училище окончил в Рязани и уже после Московского художественно-промышленного училища (Строгановского) был распределен в Набережные Челны, где состоялась его творческая реализация.

Фото предоставлено Музеем ИЗО РТ

В юбилейную выставку в Казани вошли картины Анютина из фонда Музея ИЗО Татарстана, а также остающиеся в его личной коллекции. Художник будет лично присутствовать на вернисаже, но вот поздравлять его с юбилеем правильнее будет уже после завершения выставки: 75 лет Виктору Анютину исполнится 21 октября. Выставку можно посетить до 19 октября.