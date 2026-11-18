Казанский художник Михаил Краев подал заявку на федеральный конкурс «Безграничные возможности». Он вырос в детском доме, научился быть самостоятельным, нашел свое призвание в точечной росписи и не держит обиды на родителей. Свою историю Краев рассказал «Татар-информу».

Сейчас Михаилу 45 лет. Он родился семимесячным, очень слабым – врачи в роддоме сказали родителям, что ребенок не выживет. Родители оставили малыша, ребенка передали в детский дом.

«Когда надо было переходить в школу, ребят распределяли по Татарстану. Некоторых отправили в Альметьевский район, в деревню Ново-Каширово. Я там жил в интернате до 14 лет», – вспоминает художник.

В 1995 году родители забрали его домой в Казань. На отца и мать Михаил не в обиде. По его словам, он понимает их решение: после его рождения прошел год, семья решила жить дальше, появился сын, а через четыре года – дочка. Родители тогда работали в милиции, зарплата была небольшой, содержать троих детей было сложно.

У Михаила – инвалидность с детства, диагноз «недоразвитие верхних конечностей». На каждой руке по два пальца, руки не разгибаются. При этом мужчина абсолютно самостоятелен.

«Когда я рос в детдоме, многому научился. Мы сами за собой ухаживали: стирали вручную, гладили, занимались уборкой. Я могу спокойно работать молотком, другими инструментами. Шить, вышивать, пуговицы пришить – для меня это несложно. Штаны порвал – заштопал, носки порвал – заштопал. Это обычное дело. Мы работали в огороде», – говорит Краев.

Тяга к творчеству проявилась еще в детском саду. Михаил вспоминает, как рисовал насекомых, животных, цветы. Один случай особенно запомнился.

«Я нарисовал бабочку, вырезал ее из бумаги, привязал ниточку. Поднялся сильный ветер, и бабочка улетела. И я действительно поверил, что бабочка у меня получилась настоящая. Потом ходил, всем рассказывал, что нарисовал бабочку и она оказалась настоящей», – смеется художник.

Работы Михаила выставлялись в галерее Зарипова, Союзе художников Татарстана, Казанской Ратуше, библиотеках. В декабре готовится еще одна выставка в галерее Зарипова на Гвардейской, а в следующем году – выставка фотографий в галерее современного искусства на Карла Маркса. Помимо живописи, он занимается фотографией, пишет стихи. С 2019 года увлекся новым направлением «книга художника» – оформляет книги вручную, в одном экземпляре, как арт-объект. Он также состоит в Союзе художников РТ и готовит документы для вступления в Союз художников России.

Про конкурс «Безграничные возможности» Михаил узнал от сотрудников Министерства культуры РТ – ему позвонили и рассказали. Заявку уже отправил, номинация связана с историей о своем пути.

В заключение казанский художник и фотограф назвал главный принцип, которым руководствуется всю жизнь:

«Если человек чего-то хочет, у него это получится».

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