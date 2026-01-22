Художник из Иваново везет в Казань выставку «Небесная мозаика» – и это живопись

Фото предоставлено ГМИИ РТ

В Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана 27 января откроется выставка художника из Иваново Наиля Сагирова. Сам автор, ставший много лет назад жителем Санкт-Петербурга, как стало известно «Татар-информу», планирует быть на вернисаже и лично представит публике свои произведения, объединенные заголовком «Небесная мозаика».

«Это будет моя первая персональная выставка в Казани. Для меня это давняя мечта, один из ключевых моментов в моих творческих планах! Огромная благодарность Государственному музею изобразительных искусств Татарстана за предоставленную возможность. Я очень люблю Казань, горжусь историй моего народа! Мои родители родом из Татарстана», – рассказал информагентству Наиль Сагиров.

Фото предоставлено ГМИИ РТ

Вопреки названию, выставку составят живописные работы – не мозаики. Выпускник, а в дальнейшем и преподаватель Санкт-Петербургского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина везет в Казань 27 картин, отражающих разные периоды его творчества.

«Название выставки «Небесная мозаика» – попытка передать одну из граней моего творчества. Профессиональные навыки, полученные мною в Петербургской академии художеств, позволили мне выбрать манеру, в которой живописные пятна, дробясь, напоминают мозаичную смальту. Таковы, например, картины «Ночь в Барселоне» или «Коррида», – пояснил художник.

Фото предоставлено ГМИИ РТ

Внимательный зритель уловит в работах и следование манерам Ван Гога и Матисса в переложении на северную эстетику Питера, и камерность малой родины художника. При этом Наиль Сагиров часто обращается и к экзотическим пейзажам, и сценам из жизни других народов. Так что его картины заметили и приобрели в свои коллекции ценители более десятка стран, в том числе, например, Америки, Франции и Финляндии.

С юбилеем, который художник отметит 16 июня, выставка напрямую не связана. Но образ Казани, признался он, ее мечетей, царицы Сююмбике и удивительного народа вдохновляет его на создание серии новых картин.

«Их сюжеты я уже ясно представляю себе», – намекнул собеседник.

Открытие выставки «Небесная мозаика» можно будет посетить бесплатно (с 16 до 17 часов). После она будет работать по входному билету до 12 февраля включительно.

«Небольшой срок выставки связан со множеством проектов в городах России и зарубежья. Следующая выставка планируется в Союзе художников Санкт-Петербурга весной этого года, затем в Ярославле и других городах», – сообщил Наиль Сагиров.