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Художник из Челнов создаст в Альметьевске «пустой» мурал для поиска ассоциаций у прохожих
На фасаде «Открытых мастерских» в Альметьевске появится мурал «Метод поиска» дизайнера и художника из Набережных Челнов Дарьи Янукович. Дарья создала мурал во время лаборатории паблик-арта, которая прошла в мастерских в июле.
Под кураторством уличного художника из Санкт-Петербурга Владимира Абиха резиденты мастерских, гости и жители Альметьевска знакомились со спецификой уличного искусства, художественным взглядом на город и придумывали эскизы для росписи фасада мастерских. Перед участниками лаборатории стояла задача отразить дух и идею пространства.
По итогу лаборатории свои работы представили резидент Евгений Дерябин — «Без названия», жительница Альметьевска Ляйсан Аюпова — «Искатель», а также Дарья Янукович — «Метод поиска», которая прошла в финал.
По задумке автора «Метод поиска» изображает процесс творческого поиска, в котором с помощью ассоциаций раскрывается деятельность мастерских, а также образовательный и познавательный опыт для зрителя. С помощью инструкции зритель может понять метод и применять его, развивая и тренируя ассоциативное мышление, что может привести к более глубокому пониманию современного искусства. Художница оставит на мурале пустые формы, приглашая зрителя продолжить ассоциации.
«Мне захотелось показать зрителю кусок творческого процесса, дав ему возможность побывать на месте художника и понять, что и он может творить», — говорит Янукович.
Дарья не впервые принимает участие в творческих лабораториях в Альметьевске. В 2022 году художница совместно с проектом «Сказки о золотых яблоках» создала уличную мозаику «Луч света». Еще девушка рисует на стенах и одежде, путешествует и создает путеводитель впечатлений по Татарстану, миксуя известные места с малопосещаемыми, укромными.
К нанесению мурала в Альметьевске художница приступит в ближайшие дни и планирует завершить работу до конца октября. Куратор проекта Настя Степанова отмечает, что фасад мастерских станет местом высказывания для художников, а мурал будет периодически меняться.
Фото предоставлено пресс-службой проекта «Сказки о золотых яблоках»
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