Художник Ильяс Айдаров передал Равилю Ахметшину картины для военнослужащих

Фото: tatmsk.tatarstan.ru

Заслуженный художник России, народный художник Татарстана Ильяс Айдаров встретился с заместителем Премьер-министра РТ – Полномочным представителем РТ в РФ Равилем Ахметшиным. Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Мастер передал двадцать своих работ для военнослужащих – участников СВО. Это работы на военную тему, морские пейзажи.

«В ближайшую поездку к нашим военнослужащим лично передам им ваши работы», – заверил Равиль Ахметшин.

Ранее при содействии Полномочного представительства картины живописца уже передавались командованию и бойцам группировки «Север», Черноморскому флоту, а также в госпиталь имени Н.Н. Бурденко и Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова. Кроме того, в ближайшие дни полотна с видами Казани будут доставлены в Казанский военный госпиталь.

Сам автор подчеркнул, что не может оставаться в стороне от происходящих в стране событий. По словам Ильяса Айдарова, он будет рад, если его картины в блиндажах, каютах и палатах поднимут настроение бойцам и «немного отвлекут от трудных боевых будней».