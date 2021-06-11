Художник-акционист выстрелил из пистолета на Красной площади в Москве

Московский художник Павел Крисевич попытался устроить стрельбу в центре столицы, сообщает ТАСС.

«Крисевич сделал один-два выстрела из пистолета на Красной площади, после чего его задержали полицейские и росгвардейцы. По моим сведениям, его отвезли в ОМВД „Китай-город“, где он сейчас находится», — рассказал адвокат задержанного Сергей Тельнов.

Он утверждает, что не знает, где его подзащитный раздобыл оружие. По предварительным данным, Крисевич стрелял из пистолета Макарова.

Молодой человек и прежде не раз нарушал общественный порядок, устраивая несогласованные акции на улицах Москвы.

Ранее Крисевич в забрался в сферу из колючей проволоки на Арбате и выкрикивал оттуда лозунги политического характера. Его признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции». Ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток.

5 ноября прошлого года на Лубянке он сымитировал распятие. Его вновь задержали и арестовали уже на 15 суток.

После этих акций он был отчислен из Российского университета дружбы народов. В феврале Крисевич подавал иск о восстановлении в учебном заведении, но суд отказал ему, признав его исключение законным и справедливым.