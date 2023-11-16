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Руc Тат
Происшествия 16 ноября 2023 16:53

Художницу Скочиленко приговорили к семи годам за фейки о российской армии

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Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении художницы Александры Скочиленко, которая расклеивала стикеры с антивоенными лозунгами, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Отмечается, что Скочиленко, находясь в магазине «Перекресток» в Петербурге, поместила в места для крепления товарных ценников фрагменты бумаги, содержащие заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил РФ.

«Суд назначил наказание Скочиленко в виде лишения свободы сроком на 7 лет в исправительной колонии общего режима», – говорится в сообщении.

#суд
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