Художницу Скочиленко приговорили к семи годам за фейки о российской армии

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении художницы Александры Скочиленко, которая расклеивала стикеры с антивоенными лозунгами, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Отмечается, что Скочиленко, находясь в магазине «Перекресток» в Петербурге, поместила в места для крепления товарных ценников фрагменты бумаги, содержащие заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил РФ.

«Суд назначил наказание Скочиленко в виде лишения свободы сроком на 7 лет в исправительной колонии общего режима», – говорится в сообщении.