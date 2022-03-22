Художница Лиза Сотилис откроет международный музей искусств в Греции

Итальянская художница Лиза Сотилис, прибывшая в Россию, чтобы стать гостьей фестиваля «Нуреевские сезоны», планирует создать Центр искусства и православия в Греции. Интернациональный музей может открыться уже в этом году.

«Мы очень надеемся, что все успеем сделать вовремя. К сожалению, пандемия внесла свои коррективы, поэтому открытие состоится позже, чем я думала. В апреле я уже должна запустить рекламу», — сказала гостья.

У всемирно известной музы Дали и Пикассо есть большой участок земли на острове в Греции. Создание международного музея искусств и религии было ее давней мечтой.

Лиза Сотилис добавила, что раскрывать всю концепцию Центра пока не готова. Однако поделилась, что планирует сделать отдельный блок экспонатов, посвящённых России.

«Я очень хотела бы видеть в этом музее жителей России, граждан страны, которая является большой частью мировой культуры. Я люблю Россию, она столь же патриотичная, как Греция», — пояснила художница.

Напомним, фестиваль «Нуреевские сезоны» торжественно откроется в Казани 23 марта в кинотеатре «Мир». В этот день зрителям покажут ретро-премьеру итальянского фильма «Венеция, Карнавал, Любовь», в котором артист балета Рудольф Нуреев сыграл свою последнюю роль в кино.