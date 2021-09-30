Художница из Зеленодольска получит премию имени Александра Туманова

Студентка выпускного курса графического факультета Московского художественного института имени Сурикова Регина Маврина удостоена премии имени известного графика Александра Туманова.

«Премия учреждена шесть лет назад, однако до этого момента она была вручена лишь однажды. Всё потому, что за все это время не было работ, достойных премии со столь высоким именем. В этом и заключается ее ценность — получить ее может далеко не каждый график», — рассказал ИА «Татар-информ» живописец, график, эстампист и художник книги Александр Артамонов.

Именно Артамонов сегодня передаст в руки художнице из Зеленодольска заветную награду, а также офорт, альбом Александра Туманова и денежное вознаграждение в размере 30 тыс. рублей.

Премия имени Александра Туманова была учреждена в 2015 году неформальным творческим объединением «Графком» и Государственным музеем изобразительных искусств РТ, а также сыном графика — лауреатом премии Правительства РФ в области культуры, генеральным продюсером фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрием Тумановым.

Премия в области изобразительного графического искусства РТ будет вручена сегодня в Национальной художественной галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ в рамках VI Казанской международной биеннале печатной графики «Всадник».

Александр Рамазанович Туманов (1936–1994) — художник-график, мастер офорта и репродукционной гравюры на дереве. Родился в Казани, окончил городскую художественную школу №1 (1951), Казанское художественное училище (1956) и Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина (1965). В 1970 году стал членом Союза художников СССР, в 1971-м вернулся в Казань. Работы мастера хранятся в фондах Государственного музея изобразительных искусств Татарстана.