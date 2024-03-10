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СВО 10 марта 2024 15:25

Художница из Лениногорска подарила бойцам СВО дружеский шарж

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Художница из Лениногорска подарила бойцам СВО дружеский шарж

Художница Ильмира Гареева из Лениногорска подарила участникам спецоперации дружеский портретный шарж.
Первое образование Ильмиры — художественное, сейчас она работает корреспондентом газеты «Лениногорские вести».

С военными журналистка познакомилась в октябре 2022 года, когда провожала мобилизованных в зону специальной военной операции. Все это время она поддерживает с ними тесную телефонную связь.

Ильмира на заказ пишет картины и рисует для друзей смешные картинки. Ее работы увидел один из мобилизованных с позывным Бурый. Он поинтересовался у своей землячки, сможет ли она в шутливой форме нарисовать на бумаге его и двух боевых товарищей — командиров батальонов, на что художница с радостью согласилась.

Она предложила изобразить офицеров сидящими верхом на лошадях, взяв за основу картину русского живописца Виктора Васнецова «Три богатыря». Рисунок выполнен с помощью акварели, гуаши и цветных карандашей. Художница постаралась уловить настроение бойцов и добиться портретной схожести с фотографиями, которые ей выслал военный.

Когда мобилизованный приезжал в Лениногорск в очередной отпуск по случаю ранения, Ильмира вручила ему готовую работу с пожеланиями боевого духа и мужества. В настоящее время рисунок с изображением трех богатырей радует военных в блиндаже на передовой (они находятся на Херсонском направлении, на левом берегу Днепра). Со слов Бурого, рисунок понравился командирам, они пообещали в скором времени вернуться с победой и лично поблагодарить художницу.

Фото предоставлены Ильмирой Гареевой.

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