Страны Евросоюза столкнутся с настоящим испытанием, когда начнется отопительный сезон. Такое мнение высказал обозреватель китайской газеты «Хуаньцю Шибао» Чжэн Тао, передает РИА Новости.

«Экономические перспективы еврозоны становятся все мрачнее, но настоящим испытанием станет отопительный сезон, который начнется после октября», — рассказал автор статьи.

Он подчеркнул, что «пляска под дудку Америки» не соответствует национальным интересам стран Европы, а введение антироссийских санкций обернулось против ЕС. Энергокризис снизил конкурентоспособность промышленности, инфляцию и существенное замедление экономики. В итоге блок вынужден закупать газ у США по цене в четыре раза выше внутренней — это можно назвать «актом самоубийства», резюмировал обозреватель.

На этом фоне в Европе происходит раскол из-за нежелания многих стран «жертвовать собой», а среди европейцев все больше распространяется чувство «усталости от Украины».

После начала спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву, однако это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, однако рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.