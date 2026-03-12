Хуан Карседо рассказал, как «Спартак» будет создавать трудности «Зениту»

Фото: spartak.com

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо поделился планами на центральный матч 21-го тура РПЛ против петербургского «Зенита», который состоится 14 марта. Испанский специалист также ответил на вопросы о кадровой ситуации и стартовом составе.

В преддверии встречи Карседо сделал ставку на высокий темп игры. «Мы хорошо знаем и понимаем, как играет эта команда. Постараемся показать интенсивный футбол. Мы видели, что «Зенит» может испытывать трудности, когда соперник действует интенсивно. Постараемся это сделать», — цитирует тренера «Матч ТВ».

Отвечая на вопрос о проблемах в центре обороны, где не сыграют дисквалифицированный Александер Джику и, предположительно, Срджан Бабич, Карседо выразил уверенность в глубине состава.

«У нас хорошая команда и достаточно футболистов, чтобы заменить отсутствующих. Да, кто‑то не сможет сыграть, но важно, что мы как команда будем готовы к этой игре. Кто получал меньше игровых минут, получает их тоже, как, например, в матче с «Акроном» мы сделали четыре изменения в стартовом составе. Думаю, что это сработало. Ребята будут готовы», — заявил он.

Карседо также подтвердил, что стартовый состав на игру с «Зенитом» уже определен, однако традиционно будет объявлен игрокам непосредственно перед матчем для сохранения концентрации и мотивации.