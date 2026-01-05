news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 5 января 2026 17:02

Хуан Карлос Карседо стал новым главным тренером «Спартака»

Читайте нас в
Телеграм
Хуан Карлос Карседо стал новым главным тренером «Спартака»
Фото: пресс-служба ФК "Спартак"

Московский «Спартак» представил нового главного тренера. С 8 января команду возглавит испанский специалист Хуан Карлос Карседо. Контракт с ним заключен до лета 2028 года.

Вместе с Карседо в тренерский штаб войдут его соотечественники: помощник Себастьян Корона, тренер по физической подготовке Серхио Кобо и тренер вратарей Игнасио Гарсиа. Кроме них, в основной команде продолжат работу Вадим Романов, Александр Зайченко и Амадор Санчес.

На зимний перерыв «Спартак» ушел, занимая шестое место в таблице Мир РПЛ. Команда набрала 29 очков в 18 проведенных матчах.

#фк спартак
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане из-за непогоды ограничили движение по трассе М12

В Татарстане из-за непогоды ограничили движение по трассе М12

4 января 2026
Метель и порывистый ветер накроют Татарстан в воскресенье

Метель и порывистый ветер накроют Татарстан в воскресенье

4 января 2026