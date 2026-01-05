Хуан Карлос Карседо стал новым главным тренером «Спартака»

Фото: пресс-служба ФК "Спартак"

Московский «Спартак» представил нового главного тренера. С 8 января команду возглавит испанский специалист Хуан Карлос Карседо. Контракт с ним заключен до лета 2028 года.

Вместе с Карседо в тренерский штаб войдут его соотечественники: помощник Себастьян Корона, тренер по физической подготовке Серхио Кобо и тренер вратарей Игнасио Гарсиа. Кроме них, в основной команде продолжат работу Вадим Романов, Александр Зайченко и Амадор Санчес.

На зимний перерыв «Спартак» ушел, занимая шестое место в таблице Мир РПЛ. Команда набрала 29 очков в 18 проведенных матчах.