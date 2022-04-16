Хрустальный водопад на Голубых озерах закроют для купания на все лето

В связи с проведением берегоукрепительных работ Хрустальный водопад на Голубых озерах закроют для посещений и купания на все лето. Об этом «Татар-информу» сообщила архитектор проекта из Orchestra Design Камилла Ибрагимова.

«На время проведения работ будет закрыта вся территория водопада, которая будет включать в себя парковку вблизи него и 120 метров от мостика в сторону Голубого озера вдоль реки Казанки. На последней выделенной зоне будет выполняться временный водоотвод во время берегоукрепительных работ, который по завершению работ примет свой изначальный облик. Все эти вышеупомянутые зоны будут временно закрыты строительным забором, следовательно, пока тут нельзя будет ходить и купаться», — рассказала специалист.

Уникальный природный объект находится в границах Казанской агломерации, в 30 минутах езды от центра Казани, на территории создаваемого туристско-рекреационного кластера «Зеркала Татарстана». Голубые озера под Казанью укрепят за 82 млн рублей, работы начнутся уже в этом месяце. Еще 50 млн будет выделено на благоустройство.

Проект по благоустройству разработало ОАО «ТК „Татмелиорация“». В компании сообщили, что берег будет укрепляться двумя рядами стенки из композитного шпунта.