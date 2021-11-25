Победители премии «Глаголица» в Казани получат планшеты и хрустальных сов

Финалисты VIII независимой литературной премии «Глаголица» получат комплекты книг, составленные писателями экспертами конкурса, планшеты и фигурки хрустальных сов. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила создатель независимой литературной премии «Глаголица» и благотворительного фонда «Счастливые истории» Ирина Хуснутдинова.

«В каждой номинации будет выбрано по три лучших работы, автор лучшей из них получит „Хрустальную сову“. В призовой фонд входит альманах „Глаголица“, самое ценное — мастер-классы с писателями, экскурсии и насыщенная культурная программа. Победители конкурса получат „малые библиотеки“, составленные очень грамотно нашими писателями, и планшеты. Всего будет около 40 подарков», — рассказала инициатор премии.

В этом году на конкурс поступило около 1400 работ от ребят из 19 стран мира. Большинство конкурсантов представляет различные города России. По числу участников лидирует Москва, на втором месте — Казань, а на третьем — Санкт Петербург. В общей сложности 120 авторов получили бесплатные путевки в столицу Татарстана на литературную смену, которая проходит с 22 по 26 ноября.