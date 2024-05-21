День печати в Татарстане: «Вместе с вами мы делаем большую политику»

Первым с представителями СМИ сегодня встретился Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«СМИ помогают публичной власти оставаться открытой для граждан»

Первым с представителями СМИ сегодня встретился Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Он поблагодарил журналистов за труд.

«Именно вы помогаете публичным органам власти оставаться открытыми и находиться в открытом диалоге с гражданами. В Татарстане работает большая команда работников СМИ. По-другому и быть не может в такой многонациональной республике, как Татарстан. Мы всегда относимся с большим вниманием к работе с журналистами. Вы — наши проводники, глаза и уши. Вместе с вами мы делаем большую политику, через вас получаем обращения наших людей. Средства массовой информации играют важную роль в осуществлении коммуникации, формировании общественного мнения и служат прочным мостом между властью и обществом», — обратился к представителям СМИ Мухаметшин.

На страницах газет и журналов, в социальных сетях, телесюжетах, радио находят отражение актуальные вопросы, которыми живет наша республика, добавил парламентарий.

Фарид Мухаметшин: «Журналисты Татарстана — счастливые люди. Потому что в республике проходит огромное количество крупных мероприятий, которые нужно освещать. У соседей такого нет» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Журналисты Татарстана — счастливые люди. Потому что в республике проходит огромное количество крупных мероприятий, которые нужно освещать. У соседей такого нет. К примеру, достойно провели „Игры будущего“ в феврале, первыми в мире. Буквально недавно завершился Международный экономический форум „Россия — Исламский мир: KazanForum“», — перечислил Председатель Госсовета РТ.

При этом впереди большой избирательный цикл, Саммит и Игры БРИКС и еще много крупных мероприятий, которые также должны освещаться в прессе на самом высоком уровне, заключил Мухаметшин.

Айдар Салимгараев подчеркнул, что журналистское сообщество не стоит на месте и постоянно развивается, преодолевая различные трудности Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Модератором встречи стал сам руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев. Он подчеркнул, что журналистское сообщество не стоит на месте и постоянно развивается, преодолевая различные трудности.

«Мы встречаем праздник с хорошим настроением, этот год получается очень событийным и насыщенным. Есть и сложные вопросы, но в жизни не бывает без трудностей. Нужно не стоять на месте, а развиваться и искать способы, как можно улучшить свою работу», — поделился руководитель Айдар Салимгараев в ходе беседы с журналистами.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ильшат Аминов: «Я и сам занимаюсь блогерством»

Сегодня же прошло заседание Союза журналистов Татарстана. Председателем объединения переизбрали генерального директора телерадиокомпании «Новый век», депутата Государственного Совета Республики Татарстан Ильшата Аминова. Он поделился своим видением работы сотрудников СМИ.

Сегодня прошло заседание Союза журналистов Татарстана Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Известный писатель Джером Лоуренс очень точно описал, на мой взгляд, суть нашей профессии: “Долг журналиста – успокаивать обеспокоенных и тревожить умиротворенных”. Эта фраза точно описывает наше время. Нет более благородной миссии, чем успокаивать и помогать страждущим, и в то же время нет более важной социальной миссии – тревожить потерявших землю под ногами, беспокоить властей предержащих и всех, способных что-то сделать для улучшения жизни людей. Мы работаем не для власти, не для начальников, не для денежных мешков – мы работаем для людей», – подчеркнул он.

Он рассуждал о разнице в профессиях журналиста и блогера и сообщил, что и сам ведет свой телеграм-канал.

Председателем Союза переизбрали Ильшата Аминова Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Хочу вам сказать: написать полутораминутный текст иногда сложнее, чем написать часовую информационно-аналитическую программу», – признался председатель Союза журналистов РТ.

Кроме того, он обозначил одну из острых проблем в сфере журналистики в Татарстане.

«Сказать, что в наши дни оплата труда журналиста никак не способствует росту престижа нашей профессии, — это не сказать ничего. Средняя зарплата в 35-40 тыс. рублей никак не стимулирует появление новых имен. По данным Татарстанстата, средняя зарплата в Татарстане в прошлом году составила уже 60 тыс. рублей, а прожиточный минимум — 14 тыс. рублей. О чем может писать журналист, чья семья живет на уровне прожиточного минимума? По моему мнению, средняя зарплата в нашей отрасли должна быть не меньше средней по региону. И я собираюсь доказывать это на любом уровне», — заверил Аминов.

Обладателем Гран-при конкурса «Хрустальное перо» и нового автомобиля Lada Granta стал корреспондент газеты «Ватаным Татарстан» Риман Гилемханов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Журналист – это миссия, трепет и состояние души»

Завершился цикл праздничных мероприятий ко Дню печати церемонией награждения победителей конкурса «Хрустальное перо». Обладателем Гран-при и нового автомобиля Lada Granta стал корреспондент газеты «Ватаным Татарстан» Риман Гилемханов. Награду ему вручила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«С огромным удовольствием поздравляю всех с Днем печати. Жители республики ждут от вас точной, достоверной информации, которая сможет всех нас зарядить энергией и вдохновить на самые лучшие достижения. Журналист — это миссия, трепет и состояние души. Спасибо за ваш труд и бережное отношение ко всему тому, чем славится Россия и Татарстан», — обратилась к собравшимся журналистам заместитель Премьер-министра РТ.

От имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова она поблагодарила сотрудников СМИ за работу, за освещение достижений республики по разным направлениям, после чего вручила награду обладателю Гран-при.

Риман Гилемханов вышел к сцене со слезами на глазах от радости, вызванной признанием его заслуг в сфере журналистики. Однако при общении с журналистами он решил остановиться не на собственных достижениях, а на пожеланиях молодым работникам медиасферы.

Риман Гилемханов вышел к сцене со слезами на глазах от радости, вызванной признанием его заслуг в сфере журналистики Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Так было приятно посмотреть на молодых журналистов. Вы – наше будущее, никому, кроме вас, доверять не можем. Будьте счастливы, работайте, дерзайте», — сказал победитель.

«Прошлое — за историками, будущее — за футурологами и фантастами, настоящее — за журналистами»

Всего на конкурс в этом году поступило более 1,5 тыс. работ в 11 номинациях. Каждый из победителей получил премию в размере 50 тыс. рублей.

Приз в номинации «Верность профессии» вручили руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев и председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Приз в номинации «Верность профессии» вручили руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев и председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов.

«Сегодня весь день мы проводили мероприятия, общались, звучала как критика, так и похвала, а сейчас подводим итоги конкурса „Хрустальное перо“. Важно отметить, что каждый год работы меняются. Становятся иными вызовы, и в журналистике необходимо успевать за изменениями и вовремя перестраиваться», — отметил Салимгараев.

Айдар Салимгараев: «Важно отметить, что каждый год работы меняются. Становятся иными вызовы, и в журналистике необходимо успевать за изменениями и вовремя перестраиваться» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В свою очередь Аминов поблагодарил коллег за упорный труд и подчеркнул, что для творческих людей очень важно признание их таланта.

«Очень рад видеть здесь моих талантливых, креативных коллег. Для творческого человека всегда важно, чтобы его оценили, воздали должное его таланту. Если прошлое — за историками, будущее — за футурологами и фантастами, то настоящее — за журналистами. Событие произошло только тогда, когда о нем рассказали мы с вами», — заявил он.

Награды получили сотрудники «Татар-информа»

Отдельное внимание уделили журналистам, освещающим специальную военную операцию. Победителя в номинации «Лучший в профессии» наградил Герой России Расим Баксиков. Им стал главный специалист отдела социальных медиа департамента СМИ АО «ТАТМЕДИА» Равиль Мукменов.

Победителя в номинации «Лучший в профессии» наградил Герой России Расим Баксиков. Им стал главный специалист отдела социальных медиа департамента СМИ АО «ТАТМЕДИА» Равиль Мукменов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Не секрет, что военнослужащие уважают журналистов, в особенности военкоров. У них с собой из оружия только камера и микрофон. В стремлении нести правду и передать людям информацию они рискуют жизнью», — заметил Баксиков.

После своего выступления Герой России попросил присутствующих почтить минутой молчания память всех журналистов, погибших в ходе боевых действий.

Также в ходе церемонии отметили сотрудников «Татар-информа» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Также в ходе церемонии отметили сотрудников «Татар-информа». Заместитель главного редактора агентства Светлана Белова и главный редактор газеты «События недели» Аяз Исмагилов удостоены благодарностей Кабинета Министров Татарстана за плодотворный труд и большой вклад в развитие средств массовой информации республики.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Фотокорреспондент Михаил Захаров награжден почетной грамотой Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» за многолетний плодотворный труд в средствах массовой информации Татарстана.