«Хрустальное перо – 2026»: кто стал лауреатом конкурса и получил главный приз – автомобиль

В Казани наградили победителей республиканского конкурса в сфере журналистики и массмедиа «Бәллүр каләм» — «Хрустальное перо». В этом году конкурс прошел с новыми номинациями и обновленными правилами участия.





Новшества «Хрустального пера»

Республиканский конкурс в сфере журналистики и массмедиа «Бәллүр каләм» – «Хрустальное перо» в этом году проводился в Татарстане уже в 29-й раз. Сегодня Казани состоялась торжественная церемония награждения победителей, она прошла в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида».

По сравнению с 2025 годом конкурс «Хрустальное перо» в 2026-м заметно изменился. Выдвигать работы на него смогли не только редакции, но и государственные органы, муниципалитеты и юридические лица. Также были увеличены суммы премий.

Также были преобразованы номинации. Организаторы сделали ставку не только на классические редакции, но и на современные медиаформаты – блогеров, авторские медиапроекты и персональные бренды журналистов. Вместо номинаций «Лучший в профессии» и «Популярный блогер» появились «Журналист года», «Лучший блогер», «Лучший медиаблог» и «Медиапроект года».

Всего на конкурс поступило 202 заявки против 144 годом ранее.

«Самый главный критерий профессионала – это острый ум»

Председатель Союза журналистов Татарстана, генеральный директор телерадиокомпании «Новый Век» (ТНВ) Ильшат Аминов выступил на церемонии награждения с приветственным словом:

«Самое главное – здесь сидят уникальные люди. Здесь сидят волшебники. Вы обладаете огромным даром и огромной властью – властью менять мир, властью рассказывать людям, какие события произошли, и делать акценты».

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев заметил, что сегодня рекордный день по высокой температуре – и дело не только в погоде, но и в накале страстей перед конкурсом, пошутил он.

Он поздравил всех собравшихся с Днем печати РТ, который отмечается сегодня.

«Главное, чтобы ваше перо и острый ум никогда не затупились. Самый главный критерий профессионала – это острый ум», – пожелал он.

Кто получил награды

Затем началась торжественная церемония награждения победителей XXIX конкурса в сфере журналистики и массмедиа Республики Татарстан «Бәллүр каләм» – «Хрустальное перо» 2026 года.

В этом году победителями стали в номинациях:

– «Имя в журналистике»: Лилия Нургалиева (газета «Хезмәт даны»), Рамиль Гарипов (ТРК «Новый век»).

– «Лучшая районная редакция»: «Лениногорск-информ», «Пестрецы-информ».

– «Лучшая республиканская, городская редакция»: контент-центр Татмедиа NEO, электронная газета «Интертат».

– «Журналист года»: Елизавета Черкина (газета «Казанские ведомости»), Алия Хайрутдинова (ТРК «Новый Век»).

– «Взгляд через объектив»: Фирюза Валиева (журнал «Идель-Идел»), Ленар Хабибуллин (ГТРК «Татарстан»).

– «Эффективная пресс-служба»: пресс-служба Раиса Республики Татарстан.

– «Лучший блогер»: Марат Ахметов.

– «Лучший медиаблог»: Гульгена Гильманова (газета «Ватаным Татарстан»).

– «Туган тел»: Аделия Тухбатова (корпункт ТРК «Новый Век» в Республике Казахстан).

– «Медиапроект года»: коллектив Благотворительного фонда «Зов разума» (проект «Сила слова в реальной помощи»).

– «Медиаперсона года»: министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова.

Получая награду, она вспомнила, как сама начинала работу в пресс-службе Зеленодольска в конце 1990-х.

«Я прошла путь от специалиста до начальника отдела по связям с общественностью. И я знаю, что в этом зале есть ветераны отрасли, кто работал в Зеленодольске и научил меня, как надо работать со СМИ», – поделилась Зарипова и поблагодарила старших коллег.

Специальные номинации

Вручили перья и в специальных номинациях. Среди них – «Лучший графический дизайн» (ГТРК «Татарстан»).

Награду за победу в специальной номинации «Лучшее освещение Года защитника Отечества и 80-летия Победы» вручил Герой России Александр Лапин.

«Сегодня вы находитесь на переднем крае информационной войны. Развернулась решающая битва между добром и злом. Битва за умы человечества, битва за наше будущее», – отметил он.

Призы получили Эльмира Гайнутдинова (ТРК «Чаллы-ТВ») и коллектив «Болгар радиосы».

Специальным дипломом «За вклад в укрепление диалога между властью и обществом» награждена пресс-служба Госсовета Татарстана.

Главный приз – автомобиль

Гран-при вручила заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. «Хрустальное перо» – это особая метафора, считает она.

«Хрусталь и росчерк пера. Это, с одной стороны, тонкость, с другой – острота. Но, прежде всего, это красота. В этой хрупкости современного мира наша красота создается вами», – сказала Фазлеева.

Приз – автомобиль Lada Vesta от руководства республики – получила главный редактор газеты «Шәһри Чаллы» Резида Юсупова.

Главреду «Татар-информа» присвоили звание заслуженного работника печати и массовых коммуникаций

Главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову указом Раиса Татарстана присвоили почетное звание «Заслуженный работник печати и массовых коммуникаций Республики Татарстан». Награду вручила Лейла Фазлеева.

«Я благодарю вас за максимальное соучастие в процессе информирования жителей республики, когда возникают сложные ситуации», – сказала Фазлеева.

Кроме того, медалью «За доблестный труд» наградили исполнительного директора АО «Татмедиа» Нияза Гареева.