«Христос на кресте» Рубенса продали на аукционе за 2,3 млн евро

Картина Питера Пауля Рубенса «Христос на кресте», долгие годы считавшаяся утраченной, была продана на аукционе в Версале. Зал аукционного дома Osenat оказался переполнен из-за повышенного интереса к лоту, сообщает «ТАСС».

Глава аукционного дома Жан-Пьер Осена сообщил, что работа ушла за 2,3 млн евро. Торги стартовали с суммы в 500 тысяч при предварительной оценке от 1 до 2 млн евро. Имя нового владельца пока не разглашается.

Полотно обнаружили осенью 2024 года во время подготовки к продаже одного из особняков в парижском районе Монпарнас, недалеко от Люксембургского сада. Эксперты удостоверили подлинность работы, написанной на дубовой панели размером 105,5 × 72,5 см.

Картина датируется приблизительно 1620-1625 годами и изображает распятого Христа на фоне мрачного неба. За фигурой виднеется Голгофа и освещенный солнечным светом Иерусалим, над которым собираются тучи.