«Хранителей Голубых озер» научат брать пробы воды и копать борщевик Сосновского

Грант в размере 19 млн рублей, выигранный на развитие волонтерского сообщества природного заказника «Голубые озера», будет направлен на развитие экопросветительской и природоохранной деятельности. В ходе проекта будут отобраны и обучены 150 волонтеров, 15 лучших из них в дальнейшем станут кадровым резервом для госорганизаций.

Об этом сообщила сегодня руководитель проекта «Хранители Голубых озер», замдиректора Института развития городов Татарстана по развитию туризма и рекреации Оксана Саргина.

«Участников проекта обучат всем природоохранным мероприятиям. Мы будем учиться брать пробы воды, изучать почвы, краснокнижные растения и животных, формировать целую систему мониторинга для того, чтобы помогать инспекторскому составу Госкомитета РТ по биоресурсам, который работает на Голубых озерах», – рассказала она.

Волонтеры будут следить за общественным порядком на ООПТ, заниматься экопросвещением посетителей заказника, участвовать в экологических акциях и природоохранных работах, вести мониторинг состояния экосистем.

В частности, участникам проекта предстоит прокладывать экотропы, выходить на субботники, убирать мусор и выкапывать с корнем вредоносный сорняк – борщевик Сосновского. Стать «хранителем Голубых озер» могут все желающие в возрасте от 18 лет. Обучающие занятия для волонтеров пройдут бесплатно.

«Обучение будет длиться практически три месяца без остановки. Это очень плотное расписание, но я думаю, что люди справятся. Мы делаем большую ставку на учащихся природоохранных и экологических факультетов, но при этом не ограничиваем желающих», – отметила Оксана Саргина.

Всем, кто хочет влиться в экосообщество, предлагается пройти тест. Авторы идеи полагают, что те, кто успешно пройдет все обучающие курсы и проверку знаний, будет активным участником и генератором различных экоинициатив, а в конечном итоге они запустят свои экопроекты.

Проект «Хранители Голубых озер» направлен на сохранение уникальной экосистемы Голубых озер — холодноводных карстовых водоемов с редкими гидробионтами (молочные планарии, харовые водоросли) и прилегающих лесных комплексов, находящихся под угрозой деградации из-за рекреационной нагрузки, загрязнения и вытаптывания прибрежных зон. Президентский фонд на это выделил Татарстану 19,3 млн рублей. Размер софинансирования составит 13,7 млн рублей, говорится на официальном сайте фонда.