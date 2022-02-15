Хранила миллионы у себя дома: новые подробности дела экс-главы садового общества Казани

Дело о том, как бывший председатель казанского садового товарищества «Зеленый сад» присвоила себе 11 миллионов, собранных с дачников, продолжает рассматривать Советский районный суд. На скамье подсудимых – Дина Гафурзянова, женщина предстала перед судом уже в третий раз – рассмотрение уголовного дела несколько раз начиналось заново.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

«Можно сказать, что это по ее прихоти. Она намеренно оттягивает процесс. Несколько раз по ее просьбе меняли представителя потерпевшей стороны, из-за этого дело начинали рассматривать заново», – объяснила ситуацию обманутая дачница Елена.

Напомним, что под следствием бывший председатель садового товарищества оказалась в 2018 году, когда в отношении нее было возбуждено уголовное дело о присвоении и растрате. В деле два эпизода. Первый связан с продажей земельных участков на территории «Зеленого сада». Чтобы привлечь покупателей, председатель выставила участки по привлекательной цене – 100 тысяч рублей за сотку. Однако на бумагах цены за участки были еще ниже, как выяснило следствие, Гафурзянова занизила реальную стоимость земель, а разницу присвоила.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

«Подсудимая получала деньги покупателей под расписку. Затем, чтобы скрыть следы преступления, во время сделки в Регистрационной палате, женщина просила вернуть расписки обратно. Правда, она не учла, что некоторые покупатели успели сделать копии расписок», – следует из материалов дела.

Второй эпизод связан с проведением газа на территорию сада. Гафурзянова собрала с дачников порядка восьми миллионов рублей, но газа садоводы так и не увидели. Деньги, как установили следователи, каким-то образом обошли кассу садового товарищества и нашлись дома у председателя.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

«Это деньги инвесторов, тех садоводов, которые сдавали на газификацию. Они не идут в кассу. А те деньги, которые сдаются на нужды садового товарищества, к примеру, на его обустройство, они проходят через кассу», – объяснила сегодня во время допроса подсудимая.

Однако ответ сильно удивил судью и прокурора. Судья задала Гафурзяновой еще несколько уточняющих вопросов, ответ остался тем же. Проведение газа на территорию «Зеленого сада» – это не нужды садового товарищества.

«Это все продуманная, хитрая схема. Здесь могут все запутаться, даже прокуроры и судьи. С другой стороны, это объяснимо, ведь деньги собирались по договору инвестирования. Другое дело, это то, что она могла сама покрыть все расходы на газификацию, вложив туда деньги с продажи земельных участков», – высказалась обманутая дачница Елена.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

В деле еще предстоит разбираться. Сегодня стороны должны были перейти к прениям, но к подсудимой возникли еще вопросы. Потерпевшие надеются, что бывшего председателя садового товарищества все же накажут, и она вернет деньги.