Храм после реконструкции и воскресную школу при нем открыли в Зеленодольске

Храм Андрея Первозванного в Зеленодольске открылся после капитальной реконструкции. При нем заработала новая воскресная школа, которую открыли в отремонтированном здании на территории прихода.

Фото: © пресс-служба Зеленодольского района РТ

«Это здание было построено двенадцать лет назад и использовалось исключительно для хозяйственных нужд. Оно было в плохом состоянии и рассматривался даже вопрос о его сносе. Однако, после того как эксперты провели необходимые проверки, стало очевидно, что здание можно восстановить и отремонтировать, что мы и сделали», – рассказал настоятель Свято-Андреевского прихода иерей Кирилл Назаров.

Фото: © пресс-служба Зеленодольского района РТ

Воспитанники новой воскресной школы будут изучать Закон Божий, основы православной веры и культуры, посещать творческие кружки. Планируется создать детский хор. Также в воскресной школе будут проходить факультативные занятия по алгебре, геометрии, физике.

Фото: © пресс-служба Зеленодольского района РТ

В церемонии торжественного открытия храма и воскресной школы принял участие глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

Фото: © пресс-служба Зеленодольского района РТ