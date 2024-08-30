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Храм и более 10 домов в Бугульме хотят признать объектами культурного наследия
В Бугульме проведут историко-культурные экспертизы почти 20 зданий, которые могут быть включены в реестр объектов культурного наследия. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
Среди выявленных ОКН — Храм во имя Казанской иконы Божьей матери Бугульминского Казанско-Богородицкого женского монастыря, здания реального училища и ремесленного училища, гостиница Афанасьева, Народный дом, мастерские художников (бывшая городская баня), школа конца XIX — начала XX века, а также дома Латыпова, Литвинова, уездного предводителя дворянства Шелашникова, Боброва, Самарина, Беловых, Горячевых и Раскина.
Экспертизы должны быть проведены в срок по 15 декабря 2024 года. Заказчик работ – Комитет РТ по охране объектов культурного наследия, стоимость – около 2 млн рублей.
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