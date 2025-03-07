Хозяйствам Татарстана на восстановление техники требуется 6 млрд рублей

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В текущем ремонтном сезоне сельхозпредприятиям Татарстана придется выделить на восстановление техники 6 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом затраты выросли на 400 млн рублей, рассказал вице-премьер РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на традиционном совещании в Доме Правительства региона.

Провел совещание с подключением всех муниципалитетов Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

По словам докладчика, к повышению издержек приводят такие факторы, как износ парка сельскохозяйственной техники и рост цен на запасные части.

«Необходимо отметить, что у хозяйств, регулярно обновляющих технику, доля затрат на запасные части в денежной выручке значительно ниже. <...> В среднем по республике этот показатель составляет около 6%», – подчеркнул вместе с тем Зяббаров.

По состоянию на 1 марта в Татарстане отремонтировано 93% тракторов, 97% сеялок, 90% посевных комплексов и 96% почвообрабатывающих агрегатов. За последнюю декаду динамика по тракторам составила 5%, в по сельхозмашинам – 4%.

На данный момент для ремонта техники к весенне-полевым работам приобретено запчастей на сумму более 2 млрд 591 млн рублей, что составляет 81% от необходимых объемов. С 17 по 21 марта будут проводиться комиссионные приемки готовности техники к весенне-полевым работам.

Отдельно Марат Зяббаров отметил, что с 15 марта в Татарстане начнутся ежегодные весенние сельскохозяйственные ярмарки. Продлятся они до 27 апреля.