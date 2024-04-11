Хозяйства Татарстана получили господдержку на сумму 3,6 млрд рублей

Хозяйства Татарстана получили государственную поддержку на сумму 3,6 млрд рублей, в том числе на приобретение минеральных удобрений, растениеводство, животноводство, производство молока, техническую и технологическую модернизацию. Об этом сообщил в Госсовете РТ первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов.

«В этом году, учитывая низкие закупочные цены на зерно и молоко, министерство прикладывает все силы для опережающего доведения средств до получателей. До начала посевной планируем еще выплатить около 1,5 млрд рублей», – рассказал спикер на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

Гарипов отметил, что на сегодня Минсельхозпрод одобрил хозяйствам льготные краткосрочные кредиты на 12,4 млрд рублей и инвестиционные кредиты – на 12,7 млрд рублей. В прошлом году было выдано краткосрочных кредитов на 38,2 млрд рублей, инвестиционных – 22,7 млрд рублей.

Первый замминистра добавил, что в сезоне 2023 – 2024 годов отремонтировано 9,1 тыс. тракторов, 4,3 тыс. сеялок, 629 широкозахватных посевных комплексов, 4,8 тыс. почвообрабатывающих машин. Всего на подготовку сельхозтехники к весенне-полевым работам направлено 3 млрд рублей, что составляет 97% от потребности. К 1 апреля 99% техники отремонтировано.

Кроме того, по словам докладчика, продолжается обновление машинно-тракторного парка. Так, с начала этого года хозяйствами приобретено 524 единицы техники на сумму 2 млрд рублей.

Для обеспечения сезонных полевых работ топливом достигнуты соглашения с компаниями «Татнефть» и «ТАИФ» на поставку дизельного топлива сельским предприятиям республики в объеме 140 тыс. тонн.

«В этом году на техническую и технологическую модернизацию заложено более 1,3 млрд рублей. после первого отбора хозяйствам направлено 321 млн рублей. По итогам второго отбора хозяйствам планируется выделить около 150 млн рублей», – подчеркнул Гарипов.

Всего на государственную поддержку агропромышленного комплекса Татарстана в этом году заложено 13,6 млрд рублей.