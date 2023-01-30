Хозяйства Татарстана планируют закупить более 10 тыс. голов племенных коров

Хозяйства Татарстана в этом году планируют закупить более 10 тыс. голов племенного крупного рогатого скота. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

«По поставке племенного скота не видим проблем, так как имеется достаточно предложений по продаже как импортного скота, так и из регионов России», – рассказали в министерстве.

В прошлом году было введено в эксплуатацию 22 молочных комплекса мощностью 18 тыс. голов дойного стада. Для их заполнения сельхозформирования республики закупили более 19 тыс. голов высокопродуктивных племенных нетелей, в том числе 12 505 голов импортного скота.

В этом году планируется построить 25 молочных комплексов.