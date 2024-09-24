Хозяйства РТ получили из федерального и республиканского бюджетов 7,6 млрд рублей

Хозяйства Татарстана получили господдержку на 7,6 млрд рублей, что составляет 55% от годового лимита. Из федерального бюджета было выделено 2,2 млрд рублей, из республиканского – 5,4 млрд рублей. Об этом сообщил глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров на брифинге в Доме правительства РТ.

«Несмотря на бюджетные ограничения, удалось сохранить все меры господдержки, как из бюджета республики, так и из федерального бюджета», – рассказал министр.

Зяббаров добавил, что у сельхозпроизводителей остается востребованной программа льготного кредитования. Всего им предоставлено 175 кредитов на сумму 16,6 млрд рублей.

«Лимит средств, выделенный республике, израсходован в полном объеме. Но от банков поступила дополнительная потребность в кредитах по 80 заемщикам на сумму 8,6 млрд рублей. Ждем от Минсельхоза РФ дополнительные лимиты», – подчеркнул спикер.