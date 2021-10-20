Хозяина квартиры в РТ, откуда женщина выкинула записку о помощи, привезли в полицию

В соцсетях появилась информация, что в Зеленодольске из дома №55 по улице Гоголя пенсионерка выкинула записку с просьбой о помощи.

Рано утром женщина сбросила записку, в которой сообщала, что некий Андрей С. держит ее вторую неделю в квартире, не выпускает и избивает. Заложница просила вызвать полицию.

Как удалось выяснить ИА «Татар-информ», в квартиру приехали полицейские. Они забрали хозяина квартиры и 45-летнюю женщину, которая была с ним в жилище, в полицию. Оба были пьяны. С обоими беседуют стражи порядка.