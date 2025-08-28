Хозяина фермы в РТ привлекли к ответственности за нарушения ветеринарных правил
Прокуратура Рыбно-Слободского района РТ привлекла к ответственности главу одного из крестьянско-фермерских хозяйств за системные нарушения ветеринарно-санитарных правил.
Проверка была проведена после ранее зафиксированного случая заболевания животных бруцеллезом.
Среди нарушений, которые нашли во время проверки:
- бесконтрольный проезд транспорта на территорию фермы;
- неправильное хранение сельхозтехники в непосредственной близости от животных;
- нарушение правил утилизации биологических отходов;
- отсутствие необходимых документов и актов на уничтожение павших животных.
За несоблюдение ветеринарных требований руководителя хозяйства привлекли к ответственности по статье «Нарушение ветеринарно-санитарных правил» и оштрафовали.