Хозяина фермы в РТ привлекли к ответственности за нарушения ветеринарных правил

Прокуратура Рыбно-Слободского района РТ привлекла к ответственности главу одного из крестьянско-фермерских хозяйств за системные нарушения ветеринарно-санитарных правил.

Проверка была проведена после ранее зафиксированного случая заболевания животных бруцеллезом.

Среди нарушений, которые нашли во время проверки:

бесконтрольный проезд транспорта на территорию фермы;

неправильное хранение сельхозтехники в непосредственной близости от животных;

нарушение правил утилизации биологических отходов;

отсутствие необходимых документов и актов на уничтожение павших животных.

За несоблюдение ветеринарных требований руководителя хозяйства привлекли к ответственности по статье «Нарушение ветеринарно-санитарных правил» и оштрафовали.