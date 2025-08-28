news_header_top
Происшествия 28 августа 2025 17:36

Хозяина фермы в РТ привлекли к ответственности за нарушения ветеринарных правил

Прокуратура Рыбно-Слободского района РТ привлекла к ответственности главу одного из крестьянско-фермерских хозяйств за системные нарушения ветеринарно-санитарных правил.

Проверка была проведена после ранее зафиксированного случая заболевания животных бруцеллезом.

Среди нарушений, которые нашли во время проверки:

  • бесконтрольный проезд транспорта на территорию фермы;
  • неправильное хранение сельхозтехники в непосредственной близости от животных;
  • нарушение правил утилизации биологических отходов;
  • отсутствие необходимых документов и актов на уничтожение павших животных.

За несоблюдение ветеринарных требований руководителя хозяйства привлекли к ответственности по статье «Нарушение ветеринарно-санитарных правил» и оштрафовали.

