Хозяин жизни, обниматель и стример: кого ищут на работу компании в 2022 году

Хозяин жизни, полезный человек, обниматель, стример и аниме-модель — таков список самых редких и необычных вакансий, которые предлагают соискателям в начале 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.

«В Казани открыта вакансия модели в аниме-магазин. Предлагается зарплата в размере от 50 до 60 тыс. рублей в месяц на руки. В Самаре ищут интернет-стримера с зарплатой от 30 тыс. рублей на руки, а в Пензе требуется „хозяин жизни“ с окладом от 70 тыс. рублей. В ижевскую компанию, которая занимается предоставлением услуг в сфере недвижимости, требуется „полезный человек“. А в Екатеринбурге открыта вакансия „наставника-обнимателя“, главная задача которого не менее 60 раз в день обнимать и говорить добрые слова воспитанникам мультиспортивных клубов для детей. Компания готова платить за это от 20 до 70 тыс. рублей», — сказано в сообщении.

В Стерлитамаке оператор недвижимости ищет «менеджера счастья», которому предстоит «с помощью своей головы и рук управлять сознанием целых масс людей», для чего необходимо умение «разруливать почти все и желание захватить мир». Кандидату на эту должность предлагается зарплата от 40 тыс. рублей. Работодатель из Перми ищет робота-инженера для разработки технический проектов и конструкторской документации, которому готовы платить от 100 тыс. рублей. Роботу обещают «вкусное и полезное питание 220 Вольт, полностью лицензионное программное обеспечение с регулярными обновлениями и противовирусные препараты за счет компании».