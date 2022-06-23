Хозяин хангаласского балагана: «Татары и якуты произошли от одного корня»

Татарский и якутский народы находятся на разных ветках одного родового дерева и имеют общих предков. Такое мнение корреспонденту «Татар-информа» выразил житель Хангаласского района Якутии Михаил Барчахов. Он один из немногих, кто живет в балагане — доме, построенном вручную с соблюдением всех древних обычаев народа Саха.

Построить дом по древним традициям супруги Михаил и Сардаана Барчаховы решили в качестве коммерческого проекта: чтобы проводить в нем свадьбы или семейные торжества по обычаям народа Саха. Но построив жилище и увидев результаты своих трудов, они поселись в нем сами и живут уже четвертый год. Впрочем, у Барчаховых уникален не только дом, но и место, на котором он построен, — высокий берег Лены, с которого открывается фантастический вид на водную гладь.

Традиционный якутский балаган — это одноэтажный деревянный дом, в котором бревна располагают вертикально. Стены стоят под углом и расширяются к низу, как у пирамиды. Считается, что форма помещения в виде конуса лучше держит тепло. Дверь в таком доме закрывать не нужно, она захлопывается сама под своей тяжестью. Бревна обрабатывают расплавленным сливочным маслом, таков древний обычай народа Саха.

Крышу у якутских балаганов делают из земли. Для обустройства кровли на бревна укладывается кора, а нее — свежесрезанный дерн. Крышу регулярно поливают, особенно в жару, чтобы трава оставалась сочной.

В доме у входа развешены обереги из рогов оленя и когтей медведя. Тут же висит дэйбиир — метелка из конского хвоста.

«Для нашего народа конь — это священное животное. Предки считали, что конский волос защищает от злых духов. Поэтому когда приходишь домой, необходимо обмахнуться дэйбииром. А когда идет дождь, мы выносим его на улицу — дэйбиир очищается дождем или снегом в зимнее время года», — рассказала Сардаана.

Кроме тотемного животного, священным у якутов также считается огонь, поэтому особое место в балагане отводят для камелька — очага в форме женского головного убора. «В камельке мы готовим еду, жарим карасей, утку готовим. В зимнее время он дом отапливает», — отметила хозяйка дома.

Внутренних стен в балагане нет, но у каждого члена семьи есть свое личное пространство. Единственное полностью огороженное место в доме — так называемая комната дочерей. Это часть дома без окон, закрытая покрывалами.

«С древних времен отцы прятали дочерей, чтобы их не украли», — пояснила Сардаана.

В самом центре дома на полу начерчен календарь в форме круга, в котором 13 месяцев. В древности Якуты считали, что 13 месяц самый короткий в году и находится между августом и сентябрем. Новый год отмечали не зимой, а с приходом теплых дней. Собственно главный праздник якутов — Ысыах, отмечаемый в честь духов Айыы и возрождения природы, — это и есть Новый год. Как и в старину, этот праздник у современных якутов сопровождается обрядами молений, обильным угощением, танцами, народными играми, конными скачками, соревнованиями сильных и ловких парней. Окон в доме тоже 13 — по числу месяцев.

В каждом балагане кроме очага обязательно должны быть шкуры и сундуки. В балагане Барчаховых на полу и лавках раскиданы шкуры волков. А сундуки здесь — особая гордость хозяйки.

«У нас старинные сундуки, XVIII века. Чем больше сундуков в доме якутов, тем богаче считалась семья. Еще осталось старинное зеркало от моих предков, стол тоже старинный, шкаф привезли от бабушки из Верхневилюйска», — с гордостью рассказала хозяйка дома.

А вот для Михаила Барчахова особой ценностью в доме является родовое дерево — таблички с названиями тюркских племен, расположенных в хронологическом порядке на листах из бересты. Он увлекается изучением истории тюркских народов, их распространением в мире и взаимосвязями.

«Почему так важно знать своих предков? Это необходимо, чтобы дети с малых лет знали свой род. Мы, живущие на земле люди, — наследники этого мира. Боги и предки оставили нам эту землю, воду, леса, природу. Каждый должен знать своих прародителей. Татарский и якутский народы произошли от одного корня, как и многие другие тюркские народы, у нас одна кровь», — уверен исследователь.